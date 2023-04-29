خبر وفاة ستار البصري "عبود الضامن" يتصدر السوشيال ميديا.. ما حقيقته؟

وكتب فريق التقنية في توضيح تابعه السومرية نيوز، ان "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبر مفاده (انتقل الى رحمة الله تعالى الفنان عبد الستار البصري اثر لمرضى السرطان)".وأضاف الفريق، أن "الخبر مزيف، حيث نفى نقيب الفنانين العراقيين (جبار جودي) يوم الجمعة 28 نيسان 2023، خبر وفاة الفنان العراقي (عبد الستار البصري) بعد أن قمنا بالتواصل معه".كذلك نفى الفنان صالح جدوع، خبر وفاة زميله البصري حيث كتب بتاريخ 27 نيسان 2023، على صفحته الشخصية على فيسبوك منشوراً جاء فيه: "بما هو من اصدقائي وزملائي اتصلت به قبل قليل وكذب الخبر"، مضيفاً "وللكوميديا قال ليش ماجيت عليه علفاتحه".ونشر إعلام (مستشفى الإمام زين العابدين) في كربلاء بتاريخ 26 نيسان 2023، مجموعة صور حديثة للبصري، بعد زيارته لهم بسبب تعرضه لوعكة صحية، وبعد ذلك بيوم، أي بتاريخ 27 نيسان 2023، شارك إعلام (العتبة العباسية) مقطع فيديو من لقائهم مع البصري بعد دخوله للمستشفى، مؤكدين على أن "ممثل المرجعية يوجه بتشكيل فريق طبي للاشراف على علاجه على نفقة العتبة الحسينية".يذكر أن ستار البصري، ممثل عراقي ولد في محافظة البصرة عام 1947، كانت بدايته في مسرحية (معرض الجثث)، من ادواره الخالدة مسلسل (عالم الست وهيبة) التي قام بتجسيد شخصية (عبود) الشخصية الكوميدية والفلم الوثائقي عن قصة حياة شاعر العرب الأكبر (محمد مهدي الجواهري) الذي قام بتجسيد شخصية محمد مهدي الجواهري حصل على أفضل ممثل كوميدي في العراق عام 1980، من مركز العراقي للمسرح في وزارة الثقافة وافضل ممثل تراجيدي في العراق عام 1987ايضا من مركز العراقي للمسرح في وزارة الثقافة.كما حصل أفضل ممثل في يوم المسرح العالمي عام 2008 من دائرة السينما والمسرح اضافة إلى جائزة أفضل ممثل عام 2009 من مؤسسة الروية للثقافة والفنون وأفضل شخصية فنية عام 2010، فضلا عن ثلاثة جوائز دولية.