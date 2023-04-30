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غوغل يحتفل بـ ألان ريكمان أحد أبطال "هاري بوتر"
فن وثقافة
2023-04-30 | 05:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
327 مشاهدة
السومرية نيوز- فن وثقافة
احتفل محرك البحث "غوغل"، الأحد، بالممثل والمخرج البريطاني ألان ريكمان، نجم سلسلة "هاري بوتر" الشهيرة.
ولد الممثل البريطاني في 11 شباط عام 1946 في لندن، وبدأ مسيرته الفنية في عام 1974 كممثل مسرحي، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية والكوميدية التلفزيونية والسينمائية.
من أبرز أفلامه "Die Hard عام 1988، Robin Hood: Prince of Thieves عام 1991، Sense and Sensibility عام 1995، Harry Potter وقام بتجسيد دور سيفروس سنيب من عام 1996 لعام 2011، Love Actually في عام 2003، Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street في عام 2007، Alice in Wonderland في عام 2010، Gambit عام 2012، A Little Chaos عام 2014".
وحصل ريكمان على دوره الأشهر في فيلم "Die Hard" في عام 1988، وقام بتجسيد دور الشرير "هانز غروبر" ليحقق نجاحات كبيرة بفضل عمله في هذا الدور.
وجسد الشر مرة أخرى في فيلم Robin Hood: Prince of Thieves عام 1991، حيث قام بتجسيد دور الشرير "شيريف نوتنجهام"، وفي عام 1995، حقق ريكمان نجاحا كبيرا في فيلم Sense and Sensibility، وقام بتجسيد دور "كولونيل براندون"، وتم ترشيح ريكمان لجائزة الأوسكار عن هذا الدور.
وجسد شخصية "سيفروس سنيب" في فيلم Harry Potter and the Philosopher's Stone، ليظهر في سلسلة أفلام هاري بوتر حتى عام 2011، وتوفي في 14 كانون الثاني في عام 2016.
ونجح الممثل ألان ريكمان في الحصول على العديد من الجوائز والتكريمات خلال مسيرته الفنية، منها: "جائزة إيمي لأفضل ممثل في مسلسل درامي عام 1996 عن دوره بمسلسل Rasputin: Dark Servant of Destiny، وجائزة توني لأفضل ممثل مساعد في مسرحية Les Liaisons Dangereuses في عام 1987، وجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Robin Hood: Prince of Thieves في عام 1991".
كما حصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Sense and Sensibility في عام 1996، وجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Sense and Sensibility في عام 1996، وتكريمه بوضع اسمه على جدار المشاهير في لندن وحصوله على وسام الإمبراطورية البريطانية في عام 2008.
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