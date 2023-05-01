"رجعت بيتها".. روتانا تعلن انتهاء الخلاف مع شيرين عبد الوهاب

ونشر الحساب الرسمي لـ"روتانا" صورًا من لقاء مديرها التنفيذي سالم الهندي مع شيرين، حيث علّق قائلًا: "شيرين رجعت لبيتها الكبير، ترقبوا القادم الجميل، وحفلة خلال الأيام المقبلة في جدة، وليلة كبرى بموسم الرياض بعنوان (صوت إحساس العرب)".وصدر قرار المحكمة بعد فشل كل المساعي لحل النزاع وديًّا، على الرغم من تعهد شيرين بتنفيذ الاتفاق الموقع مع الشركة، واستعدادها لتسليم الألبوم المتفق عليه والمؤلف من 10 أغانٍ، فضلًا عن تصوير أغنيتين بطريقة الفيديو كليب.وجرى حجز الدعوى بعد المحاولات التي قامت بها شيرين للتصعيد القانوني من خلال توجيهها إنذارًا قضائيًا أكدت فيه التزامها بتنفيذ الألبوم الغنائي وفق التعاقد المبرم بينها وبين الشركة التي كانت قد طالبتها، في وقت سابق، بتعويض مادي بلغت قيمته حوالي 10 ملايين جنيه.ويرجع الخلاف بين شيرين وشركة روتانا إلى كانون الثاني العام 2019، حيث وقعت شيرين اتفاقًا مع الشركة، لتسجيل ألبومين غنائيين، و2 فيديو كليب لكل ألبوم، بجانب إحياء 3 حفلات مقابل 10 ملايين جنيه، على أن ينفذ هذا العقد في مدة أقصاها 3 سنوات.واندلعت الأزمة بين الطرفين بعد طرح "شيرين" 4 أغانٍ دون أي ذكر للشركة المنتجة، وبعدها أعلنت خلال مداخلة ضمن برنامج "حروف الجر" أنها لن تصبح "مُلكًا لأحد"، كاشفة أن لديها شركتها ومنهجها الخاص.