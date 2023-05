بعد 26 عاما على عرضه.. كيت وينسلت غير مرتاحة بسبب "تيتانيك"

نوهت كيت وينسلت بأنه رغم مرور 26 عامًا على عرض العمل، إلا أنها تفاجأ ببعض المعجبين يطلبون منها التوقيع على صورها في المشهد الذي ظهرت فيه عارية.الأمر لم يتوقف عند حد التوقيع، بل امتد لسؤالها عما إذا كانت تحتفظ بصورها المرسومة خلال أحداث الفيلم، والتي جسد فيها البطل "جاك" جسمها العاري، بما يدفعها للشعور بعدم الراحة حسب قولها.كانت "كيت" قد جسدت دور "روز" في أحداث فيلم "تيتانيك"، الذي شاركت بطولته النجم ليوناردو ديكابريو، إلى جانب كل من بيلي زين، وبيل باكستون، وكاثي بيتس، وفرانسيس فيشر، وجلوريا ستيوارت، وغيرهم الكثير.فيما عُرض للفنانة البريطانية في الآونة الأخيرة فيلم "Avatar: The Way of Water"، تؤدي فيه شخصية بحرية تنتسب للشعاب المرجانية.