وفاة الممثل المصري مصطفى درويش

وكان هاني درويش، شقيق مصطفى درويش، قد أعلن عن خبر وفاة شقيقه عبر فيسبوك، إذ كتب، "البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش. تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر".وأضاف: "العزاء بإذن الله تعالى غدا عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد".من هو مصطفى درويش؟بدأ مصطفى درويش مسيرته الفنية عندما شارك في دور ضابط شرطة في فيلم "كف القمر" بعدما عُرض عليه هذا الدور خلال التصوير عندما كان رفقة أصدقائه.ومن بعدها، توالت عليه العروض من شركات الإنتاج الفني.شارك درويش في أكثر من 30 عملاً درامياً وسينمائياً، وأصبح مشهوراً بعد أدائه لدور "فتحي" في مسلسل "بـ 100 وش".وشارك أيضاً في مسلسل "خيانة عهد" في رمضان 2020. وظهر درويش مؤخرًا في مسلسل "سره الباتع" في رمضان 2023.