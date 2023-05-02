وفاة مصمم العملة العراقية الخطاط عباس البغدادي

ونشر تجمع فناني العراق على الفيسبوك منشور تابعته السومرية نيوز، "بمزيد من الأسى والحزن ننعى خبر وفاة الخطاط العراقي الاستاذ عباس البغدادي، سائلين العلي القدير ان يتغمد روحه بواسع رحمته وان يلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان".- الخطاط عباس شاكر جودي المعروف بـ (بغدادي)-خبير واستاذ في اصول وقواعد الخط العربي والزخرفة الاسلامية ولد في بغداد عام 1949م.- من اهم اعمال الاستاذ عباس البغدادي:- تصميم شهادة الجنسية وهوية الاحوال المدنية وجواز السفر العراقي والعملة العراقية وشعار الدولة العراقية- مصحف الدولة العراقية سنة 1998ويعمل على كتابة مصحف آخر.- كتابة العديد من اللوحات الخطية على جدران المساجد العراقية وبعض الدول العربية.