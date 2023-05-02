يسرا تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام (فيديو)



السومرية نيوز- فن وثقافة



طمأنت الفنانة المصرية يسرا الجمهور على الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، الغائب عن الساحة الفنية منذ آخر أعماله في موسم دراما رمضان 2020 أي قبل نحو 3 سنوات.

وأكدت يسرا في مداخلة هاتفية عبر برنامج "حضرة المواطن"، أن عادل إمام بخير وصحته جيدة، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم مع شقيقه المنتج عصام إمام.



وقالت يسرا: "عادل إمام زي الفل وأنا على اتصال دائم بشقيقه عصام إمام، وهو بخير ويعيش وسط أولاده وأحفاده ومبسوط معاهم وربنا يخليهولنا ويديله الصحة".







وكان عادل إمام قد تصدر قائمة الأكثر تداولا على مختلف المنصات عبر شبكة الإنترنت خلال الفترة الماضية، في ظل تساؤلات حول سر ابتعاده عن الساحة الفنية.



ويعتبر مسلسل "فلانتينو" الذي قدّمه الزعيم في رمضان 2020 آخر أعماله، ومنذ ذلك الحين لم يظهر في أي من الأعمال الفنية رغم الحديث عن قرب عودته بفيلم جديد يحمل عنوان "الواد وأبوه" من تأليف صلاح الجهيني وإخراج نجله رامي إمام.



