رحمة رياض تسامح شقيقها بعد أن تبرأ منها (فيديو)

السومرية نيوز- فن وثقافة



علّقت الفنانة العراقية الشابة، رحمة رياض، على تبرؤ شقيقها منها بفيديو على السوشال ميديا، مشيرة إلى أنها سامحته بعد أن اعتذر منها، وغفرت له لأنها تشعر أنه سندها الدائم في الحياة.

وأضافت رياض خلال ظهورها برفقة زوجها ألكسندر علوم في برنامج "سهير شو" مع الإعلامية سهير القيسي، أن الأمر كان صدمة بالنسبة لها في البداية، وجعلها تشعر بالقهر والحزن والألم، لكنها عذرته فيما بعد بسبب المجتمع ومحيطه الصعب الذي ينتقد الشخص ويعايره بأقاربه وأهله وكل شيء.





وفي سياق آخر، أعربت الفنانة العراقية عن حبها العميق للفنانة اللبنانية إليسا، ووجهت لها رسالة تمنت لها فيها أن يمدها الله بالصحة والقوة والنجاح. وكشفت عن أمنيتها بلقائها قريباً.



وقالت رحمة رياض إن إليسا نجمة يغار منها كل فنان لأنها أكثر الفنانات العربيات نجاحا على حد تعبيرها، ووجودها مهم جداً بالساحة الفنية سواء على الصعيد الشخصي أو العملي، وهي مثال مهم وتحبها وتحترمها كثيراً.





وعلى الصعيد الفني، أكدت رياض أن الفنانين العراقيين مهمون جداً ومعروفون في جميع أنحاء الوطن العربي، بالرغم من قلة عددهم، لكنهم أثبتوا نفسهم بجدارة على الساحة الفنية، بسبب قدرتهم على غناء جميع اللهجات بسهولة، إلى جانب صعوبة غناء اللهجة العراقية من قبل أي فنان معلقة: "الفنان العراقي متصدر الحفلات حالياً".



تجدر الإشارة إلى أن رحمة رياض قد أطلقت أغنية تحمل عنوان "يا جنة" مؤخراً، وهي أغنية باللهجة العراقية ونالت أصداء إيجابية كبيرة.





