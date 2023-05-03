بعد زواج 18 عامًا.. زوجة كيفين كوستنر تطلب الطلاق

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الانفصال جاء بسبب "خلافات لا يمكن حلها" حيث تسعى باومجارتنر للحضانة المشتركة على أطفالهما كايدين " 15 عاما" وهايس " 14 عاما" وجريس " 12 عاما".وكانت العلاقة بين كوستنر " 68 عاما" وباومجارتنر " 49 عاما" قد بدأت عام 2000، وتزوجا عام 2004.