فيلم عراقي يترك بصمته بمهرجان دولي ويفوز بجائزة "الأفضل"

كما حصل الفيلم على جائزة أفضل سيناريو ونال بطله حسين محمد جليل جائزة أفضل ممثل.وحصل فيلم (هايفن) للمخرجة رين رزوق على جائزة أفضل فيلم غير روائي، ومنح المشاهدون من خلال التصويت المباشر "جائزة الجمهور" للفيلم السوداني (أجساد بطولية) للمخرجة السودانية سارة سليمان.وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم (بطاطا) للمخرجة الكندية من أصول لبنانية وسورية نورا كيفوركيان، كما نوهت اللجنة بالفيلم التونسي (تحت الشجرة) للمخرجة أريج السحيري.ونالت الجزائرية عديلة بن ديمراد جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (ملكات) فيما حصل الفلسطيني فراس خوري على جائزة أفضل إخراج عن فيلم (عَلم).المهرجان الذي تأسس في 2011 يعد أكبر نافذة للسينما العربية بالدول الاسكندنافية ويستضيف سنوياً مجموعة من صناع ونجوم السينما.وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بالجائزة فيلم (ماما) للمخرج المصري ناجي إسماعيل، وذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلم اللبناني (يرقة) للمخرجتين ميشيل ونويل كسرواني، كما نوهت اللجنة بفيلم (ألمظ) للمخرجة ميا بيطار من السودان.وقال رئيس ومؤسس المهرجان محمد قبلاوي في كلمة الختام: "عشنا وإياكم، وعلى مدار ستة أيام متواصلة، أياماً سينمائية بامتياز، تضاف إلى مسيرة 13 عاماً من عمر المهرجان".وأضاف: "لن نسدل الستار، بل نختتم العيد السينمائي الثالث عشر لمهرجان مالمو للسينما العربية بالإعلان عن بدء أعمال الدورة الرابعة عشر، والتي ستقام في الفترة من 22 إلى 28 أبريل 2024".