بينهم ماجد المهندس.. 8 مطربين و130 عازفاً في "ليلة محمد الموجي" في الرياض

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
29
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
29
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
10:45 AM
الى
11:50 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
البصرة.. أول تعليق للدفاع المدني بعد حريق المحطة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455043-638187909816659650.jpg
بينهم ماجد المهندس.. 8 مطربين و130 عازفاً في "ليلة محمد الموجي" في الرياض
فن وثقافة
2023-05-04 | 05:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
979 مشاهدة
السومرية نيوز - فن
يستقبل مسرح أبو بكر سالم، في منطقة "بوليفارد رياض سيتي" بالمملكة العربية السعودية، حفلاً فنياً ضخماً لإحياء مسيرة الموسيقار المصري الراحل محمد الموجي، بمُشاركة 8 مطربين و130 عازفاً من الوطن العربي، وذلك اليوم الخميس 4 مايو/ايار 2023.
وتأتي تلك الاحتفالية، ضمن برنامج "تقويم الرياض"، وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع برنامج "جودة الحياة" و"هيئة الموسيقي"، كما أنه تُعد امتداداً لسلسلة الحفلات الغنائية الضخمة التي أقيمت خلال الشهور الأخيرة لتكريم الرموز الغنائية وأثرت الساحة العربية بأعمالٍ خالدة، مثل "ليلة صوت الأرض"، و"ذكريات.. مع الموسيقار هاني شنودة"، و"ليلة من الماضي الجميل".
ويُحيي الحفل المُرتقب، 8 مطربين، وهم: عبادي الجوهر، وماجد المهندس، وأنغام، وصابر الرباعي، ووائل جسار، وشيرين عبد الوهاب، ومي فاروق، وزينة عماد، ويُشرف عليه فنياً الموسيقار يحيى الموجي، ويقود الأوركسترا الموسيقار وليد فايد، حيث يُشدون بمجموعة متنوعة من الأغاني في ليلة طربية استثنائية.
ورحل محمد الموجي، عن عالمنا في يوليو عام 1995، وأثرى الساحة الغنائية بأكثر من 1500 لحناً، إذ تعاون مع نجوم الغناء والشعر في مصر والوطن العربي، منهم الأمير عبد الله الفيصل، والأمير بدر بن عبد المحسن، وعبد الحليم حافظ، وأم كلثوم، وشادية، وصباح، وفايزة أحمد، ونجاة الصغيرة، ووردة، وطلال مداح وغيرهم.
30 بروفة
وكشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، كواليس التحضير لتلك الاحتفالية، والتي تجاوزت الشهرين تقريباً، فيما نظم المايسترو وليد فايد أكثر من 30 بروفة خلال هذه الفترة، قائلاً عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "طلبت منه أصعب الألحان وأعرضها، والمليئة بالتفاصيل الموسيقية التي توضح غزارة وعمق النغم الشرقي الأصيل".
وتابع: "ستكون مباراة حقيقية بين نجوم هذه الاحتفالية، وتحدي كبير للفرقة الموسيقية الأضخم على المسرح بعدد يتجاوز الـ١٣٠ عازفاً"، لافتاً إلى أنّ "الفنانين الكبار المشهورين بإمكانياتهم الصوتية الكبيرة تم اختيار أغانيهم بعناية فائقة".
كما نشر مقطع فيديو مصور، من إحدى بروفات الفرقة الموسيقية، استعداداً للحفل المرتقب، والذي وصفه بقوله: "استعراض موسيقي شرقي جميل، بإمكانات كبيرة واستعداد بمجهود جبار، لنسمعها بطعم جديد وروح حديثة.. حرصي الأكبر أن تبقى النتيجة للأجيال القادمة وأيضاً لشباب اليوم الذي لم يسبق لهم الاستماع لتلك الأعمال".
"حلم فوق الخيال"
وحرص الموسيقار يحيى الموجي، على توجيه الشكر إلى السعودية، لاهتمامها الشديد بالفن، وتكريم الفنانين القُدامى، الذين أثروا الحياة الفنية بأعمالٍ مميزة وباقية، مؤكداً، أنّ "أسرة الموجي لم تكن تحلم بهذه الاحتفالية، خاصة وأنّ الموسيقار الراحل لم يحصل على حقه، لذلك أعتبر هذه الليلة بمثابة تكريماً مميزاً أعاد له حقه".
وأوضح أنّه يتواجد في السعودية منذ فترة طويلة للإعداد جيداً لهذه الاحتفالية، حيث استغرقت تلك الفترة شهرين تقريباً، متابعاً "الجميع بذل جهوداً ضخمة، لتقديم الأغاني بشكلٍ وتوزيع جديد، سيُفاجئ بها الجمهور".
وقالت الدكتورة غنوة الموجي، "كنا ننتظر هذا التكريم، والحمد لله جاء، وسعيدة بالاهتمام الكبير بالاحتفالية وبرغبة المسؤولين بهيئة الترفيه في إنجازها، وأتصور أن الاحتفالية ستخرج على مستوى عال، وبالشكل المخطط له بحرفية عالية، وكل الشكر للسعودية حكومة وشعباً على هذا الحفل".
محاربة الإسفاف الغنائي
الناقد الفني أحمد السماحي، رأى أنّ: "احتفاء السعودية برموز الغناء والموسيقى في مصر والعالم العربي، شيء يدعو للفخر والتباهي، لاسيما وأنه الهيئة العامة للترفيه باعتبارها الجهة المنظمة لتلك الاحتفالات لم تبخل إطلاقًا في تقديم حفلات ضخمة وعلى مستوى عالٍ من الاحترافية، تليق بتاريخ المُطرب الذي يتم الاحتفاء بمسيرته، من خلال الاستعانة بمطربين وعازفين مميزين".
وقال إنّ: "أجمل ما في هذه الاحتفالات، أنها تُذكر الأجيال الجديدة بالرموز الغنائية، وتُلقي الضوء على مسيرتهم الفنية، وتقديمها بشكلٍ معاصر وتوزيع جديد عن طريق مجموعة من الأصوات التي لديها شعبية جارفة، ما يُسهم في جذب الجمهور لها"، متابعاً أنّ: "ذلك يواجه الإسفاف الغنائي المُنتشر حالياً في الوطن العربي والمُسيطر للأسف على الساحة الموسيقية".
وأعرب عن آماله بأنّ "يظل هذا التقليد قائماً، وتتسع الاحتفالات لتشمل رموز أخرى كثيرة من العالم العربي، خاصة الرموز المنسية التي لم تأخذ حقها سواء في حياتها أو بعد وفاتها".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بينها إقالة مدراء عامين.. القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
سياسة
36.22%
12:36 | 2023-05-02
بينها إقالة مدراء عامين.. القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
12:36 | 2023-05-02
مستشار حكومي يكشف تفاصيل "مثيرة" تخص الرواتب والموازنة
اقتصاد
28.85%
15:36 | 2023-05-02
مستشار حكومي يكشف تفاصيل "مثيرة" تخص الرواتب والموازنة
15:36 | 2023-05-02
محافظة بغداد تحدد الإجراءات المتخذة بحق المخالفين من أصحاب المولدات
محليات
17.8%
14:09 | 2023-05-02
محافظة بغداد تحدد الإجراءات المتخذة بحق المخالفين من أصحاب المولدات
14:09 | 2023-05-02
أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية
اقتصاد
17.12%
03:23 | 2023-05-03
أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية
03:23 | 2023-05-03
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
المصانع العراقية - الحلقة ١١ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-04
Morning Live
المصانع العراقية - الحلقة ١١ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-04
ناس وناس
مدينة سامراء - الحلقة ٨ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-04
ناس وناس
مدينة سامراء - الحلقة ٨ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-04
صمون وزعتر
أشهر الحلويات العراقية وألذ الأطعمة - حلقة ٢ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-03
صمون وزعتر
أشهر الحلويات العراقية وألذ الأطعمة - حلقة ٢ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-03
بالمختزل
سلة العراق المالية ومكافحة الفساد - الحلقة ٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-02
بالمختزل
سلة العراق المالية ومكافحة الفساد - الحلقة ٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-02
Celebrity
الفنان أحمد طوبان - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-01
Celebrity
الفنان أحمد طوبان - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-01
خط أحمر
جريمة قتل العقيد ياسر الجوراني - الحلقة ١ | الموسم 6
16:00 | 2023-04-30
خط أحمر
جريمة قتل العقيد ياسر الجوراني - الحلقة ١ | الموسم 6
16:00 | 2023-04-30
عشرين
سنجار على صفيح ساخن احتجاجات وحرق للجوامع دواعش ام نازحون؟ - الحلقة ١ | الموسم ٢
15:00 | 2023-04-30
عشرين
سنجار على صفيح ساخن احتجاجات وحرق للجوامع دواعش ام نازحون؟ - الحلقة ١ | الموسم ٢
15:00 | 2023-04-30
اسرار الفلك
من ٢٩ نيسان الى ٥ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-29
اسرار الفلك
من ٢٩ نيسان الى ٥ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-29
Biotic
سكر الأطفال وأسبابه - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-28
Biotic
سكر الأطفال وأسبابه - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-28
الأكثر مشاهدة
Morning Live
المصانع العراقية - الحلقة ١١ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-04
Morning Live
المصانع العراقية - الحلقة ١١ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-04
ناس وناس
مدينة سامراء - الحلقة ٨ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-04
ناس وناس
مدينة سامراء - الحلقة ٨ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-04
صمون وزعتر
أشهر الحلويات العراقية وألذ الأطعمة - حلقة ٢ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-03
صمون وزعتر
أشهر الحلويات العراقية وألذ الأطعمة - حلقة ٢ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-03
لقطات
نصف موازنة العراق تذهب للأجهزة الأمنية | بالمختزل
05:00 | 2023-05-03
لقطات
نصف موازنة العراق تذهب للأجهزة الأمنية | بالمختزل
05:00 | 2023-05-03
بالمختزل
سلة العراق المالية ومكافحة الفساد - الحلقة ٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-02
بالمختزل
سلة العراق المالية ومكافحة الفساد - الحلقة ٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-02
Celebrity
الفنان أحمد طوبان - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-01
Celebrity
الفنان أحمد طوبان - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-01
خط أحمر
جريمة قتل العقيد ياسر الجوراني - الحلقة ١ | الموسم 6
16:00 | 2023-04-30
خط أحمر
جريمة قتل العقيد ياسر الجوراني - الحلقة ١ | الموسم 6
16:00 | 2023-04-30
عشرين
سنجار على صفيح ساخن احتجاجات وحرق للجوامع دواعش ام نازحون؟ - الحلقة ١ | الموسم ٢
15:00 | 2023-04-30
عشرين
سنجار على صفيح ساخن احتجاجات وحرق للجوامع دواعش ام نازحون؟ - الحلقة ١ | الموسم ٢
15:00 | 2023-04-30
اسرار الفلك
من ٢٩ نيسان الى ٥ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-29
اسرار الفلك
من ٢٩ نيسان الى ٥ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-29
أبراج ٢٠٢٣
أبراج ٢٠٢٣
توقعات العام الجديد
تفقد برجك الآن
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل يعود الصدر للعملية السياسية من بوابة رفض التطبيع؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية Kids
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.