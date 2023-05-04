Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
البصرة.. أول تعليق للدفاع المدني بعد حريق المحطة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بينهم ماجد المهندس.. 8 مطربين و130 عازفاً في "ليلة محمد الموجي" في الرياض

فن وثقافة

2023-05-04 | 05:51
بينهم ماجد المهندس.. 8 مطربين و130 عازفاً في &quot;ليلة محمد الموجي&quot; في الرياض
979 مشاهدة

السومرية نيوز - فن

يستقبل مسرح أبو بكر سالم، في منطقة "بوليفارد رياض سيتي" بالمملكة العربية السعودية، حفلاً فنياً ضخماً لإحياء مسيرة الموسيقار المصري الراحل محمد الموجي، بمُشاركة 8 مطربين و130 عازفاً من الوطن العربي، وذلك اليوم الخميس 4 مايو/ايار 2023.

وتأتي تلك الاحتفالية، ضمن برنامج "تقويم الرياض"، وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع برنامج "جودة الحياة" و"هيئة الموسيقي"، كما أنه تُعد امتداداً لسلسلة الحفلات الغنائية الضخمة التي أقيمت خلال الشهور الأخيرة لتكريم الرموز الغنائية وأثرت الساحة العربية بأعمالٍ خالدة، مثل "ليلة صوت الأرض"، و"ذكريات.. مع الموسيقار هاني شنودة"، و"ليلة من الماضي الجميل".

ويُحيي الحفل المُرتقب، 8 مطربين، وهم: عبادي الجوهر، وماجد المهندس، وأنغام، وصابر الرباعي، ووائل جسار، وشيرين عبد الوهاب، ومي فاروق، وزينة عماد، ويُشرف عليه فنياً الموسيقار يحيى الموجي، ويقود الأوركسترا الموسيقار وليد فايد، حيث يُشدون بمجموعة متنوعة من الأغاني في ليلة طربية استثنائية.

ورحل محمد الموجي، عن عالمنا في يوليو عام 1995، وأثرى الساحة الغنائية بأكثر من 1500 لحناً، إذ تعاون مع نجوم الغناء والشعر في مصر والوطن العربي، منهم الأمير عبد الله الفيصل، والأمير بدر بن عبد المحسن، وعبد الحليم حافظ، وأم كلثوم، وشادية، وصباح، وفايزة أحمد، ونجاة الصغيرة، ووردة، وطلال مداح وغيرهم.

30 بروفة
وكشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، كواليس التحضير لتلك الاحتفالية، والتي تجاوزت الشهرين تقريباً، فيما نظم المايسترو وليد فايد أكثر من 30 بروفة خلال هذه الفترة، قائلاً عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "طلبت منه أصعب الألحان وأعرضها، والمليئة بالتفاصيل الموسيقية التي توضح غزارة وعمق النغم الشرقي الأصيل".

وتابع: "ستكون مباراة حقيقية بين نجوم هذه الاحتفالية، وتحدي كبير للفرقة الموسيقية الأضخم على المسرح بعدد يتجاوز الـ١٣٠ عازفاً"، لافتاً إلى أنّ "الفنانين الكبار المشهورين بإمكانياتهم الصوتية الكبيرة تم اختيار أغانيهم بعناية فائقة".

كما نشر مقطع فيديو مصور، من إحدى بروفات الفرقة الموسيقية، استعداداً للحفل المرتقب، والذي وصفه بقوله: "استعراض موسيقي شرقي جميل، بإمكانات كبيرة واستعداد بمجهود جبار، لنسمعها بطعم جديد وروح حديثة.. حرصي الأكبر أن تبقى النتيجة للأجيال القادمة وأيضاً لشباب اليوم الذي لم يسبق لهم الاستماع لتلك الأعمال".

"حلم فوق الخيال"
وحرص الموسيقار يحيى الموجي، على توجيه الشكر إلى السعودية، لاهتمامها الشديد بالفن، وتكريم الفنانين القُدامى، الذين أثروا الحياة الفنية بأعمالٍ مميزة وباقية، مؤكداً، أنّ "أسرة الموجي لم تكن تحلم بهذه الاحتفالية، خاصة وأنّ الموسيقار الراحل لم يحصل على حقه، لذلك أعتبر هذه الليلة بمثابة تكريماً مميزاً أعاد له حقه".

وأوضح أنّه يتواجد في السعودية منذ فترة طويلة للإعداد جيداً لهذه الاحتفالية، حيث استغرقت تلك الفترة شهرين تقريباً، متابعاً "الجميع بذل جهوداً ضخمة، لتقديم الأغاني بشكلٍ وتوزيع جديد، سيُفاجئ بها الجمهور".

وقالت الدكتورة غنوة الموجي، "كنا ننتظر هذا التكريم، والحمد لله جاء، وسعيدة بالاهتمام الكبير بالاحتفالية وبرغبة المسؤولين بهيئة الترفيه في إنجازها، وأتصور أن الاحتفالية ستخرج على مستوى عال، وبالشكل المخطط له بحرفية عالية، وكل الشكر للسعودية حكومة وشعباً على هذا الحفل".

محاربة الإسفاف الغنائي
الناقد الفني أحمد السماحي، رأى أنّ: "احتفاء السعودية برموز الغناء والموسيقى في مصر والعالم العربي، شيء يدعو للفخر والتباهي، لاسيما وأنه الهيئة العامة للترفيه باعتبارها الجهة المنظمة لتلك الاحتفالات لم تبخل إطلاقًا في تقديم حفلات ضخمة وعلى مستوى عالٍ من الاحترافية، تليق بتاريخ المُطرب الذي يتم الاحتفاء بمسيرته، من خلال الاستعانة بمطربين وعازفين مميزين".

وقال إنّ: "أجمل ما في هذه الاحتفالات، أنها تُذكر الأجيال الجديدة بالرموز الغنائية، وتُلقي الضوء على مسيرتهم الفنية، وتقديمها بشكلٍ معاصر وتوزيع جديد عن طريق مجموعة من الأصوات التي لديها شعبية جارفة، ما يُسهم في جذب الجمهور لها"، متابعاً أنّ: "ذلك يواجه الإسفاف الغنائي المُنتشر حالياً في الوطن العربي والمُسيطر للأسف على الساحة الموسيقية".

وأعرب عن آماله بأنّ "يظل هذا التقليد قائماً، وتتسع الاحتفالات لتشمل رموز أخرى كثيرة من العالم العربي، خاصة الرموز المنسية التي لم تأخذ حقها سواء في حياتها أو بعد وفاتها".
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا  

 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
المصانع العراقية - الحلقة ١١ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-04
Play
المصانع العراقية - الحلقة ١١ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-04
ناس وناس
Play
ناس وناس
مدينة سامراء - الحلقة ٨ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-04
Play
مدينة سامراء - الحلقة ٨ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-04
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
أشهر الحلويات العراقية وألذ الأطعمة - حلقة ٢ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-03
Play
أشهر الحلويات العراقية وألذ الأطعمة - حلقة ٢ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-03
Play
نشرة ٣ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-03
بالمختزل
Play
بالمختزل
سلة العراق المالية ومكافحة الفساد - الحلقة ٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-02
Play
سلة العراق المالية ومكافحة الفساد - الحلقة ٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-02
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان أحمد طوبان - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-01
Play
الفنان أحمد طوبان - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-01
خط أحمر
Play
خط أحمر
جريمة قتل العقيد ياسر الجوراني - الحلقة ١ | الموسم 6
16:00 | 2023-04-30
Play
جريمة قتل العقيد ياسر الجوراني - الحلقة ١ | الموسم 6
16:00 | 2023-04-30
عشرين
Play
عشرين
سنجار على صفيح ساخن احتجاجات وحرق للجوامع دواعش ام نازحون؟ - الحلقة ١ | الموسم ٢
15:00 | 2023-04-30
Play
سنجار على صفيح ساخن احتجاجات وحرق للجوامع دواعش ام نازحون؟ - الحلقة ١ | الموسم ٢
15:00 | 2023-04-30
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٩ نيسان الى ٥ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-29
Play
من ٢٩ نيسان الى ٥ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-29
Biotic
Play
Biotic
سكر الأطفال وأسبابه - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-28
Play
سكر الأطفال وأسبابه - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-28
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
المصانع العراقية - الحلقة ١١ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-04
Play
المصانع العراقية - الحلقة ١١ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-04
ناس وناس
Play
ناس وناس
مدينة سامراء - الحلقة ٨ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-04
Play
مدينة سامراء - الحلقة ٨ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-04
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
أشهر الحلويات العراقية وألذ الأطعمة - حلقة ٢ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-03
Play
أشهر الحلويات العراقية وألذ الأطعمة - حلقة ٢ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-03
Play
نشرة ٣ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-03
لقطات
Play
لقطات
نصف موازنة العراق تذهب للأجهزة الأمنية | بالمختزل
05:00 | 2023-05-03
Play
نصف موازنة العراق تذهب للأجهزة الأمنية | بالمختزل
05:00 | 2023-05-03
بالمختزل
Play
بالمختزل
سلة العراق المالية ومكافحة الفساد - الحلقة ٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-02
Play
سلة العراق المالية ومكافحة الفساد - الحلقة ٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-02
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان أحمد طوبان - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-01
Play
الفنان أحمد طوبان - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-01
خط أحمر
Play
خط أحمر
جريمة قتل العقيد ياسر الجوراني - الحلقة ١ | الموسم 6
16:00 | 2023-04-30
Play
جريمة قتل العقيد ياسر الجوراني - الحلقة ١ | الموسم 6
16:00 | 2023-04-30
عشرين
Play
عشرين
سنجار على صفيح ساخن احتجاجات وحرق للجوامع دواعش ام نازحون؟ - الحلقة ١ | الموسم ٢
15:00 | 2023-04-30
Play
سنجار على صفيح ساخن احتجاجات وحرق للجوامع دواعش ام نازحون؟ - الحلقة ١ | الموسم ٢
15:00 | 2023-04-30
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٩ نيسان الى ٥ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-29
Play
من ٢٩ نيسان الى ٥ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-29
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية Kids
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.