حسن شاكوش يرد على اتهامه بطرد زوجته من المنزل (صورة)

وكتب شاكوش، عبر حسابه بموقع فيسبوك: "مساء الفل عليكم جميعا يمكن القصة دايما ناقصة والبيوت فيها اسرار واحنا بنخاف على بنات الناس واتربينا على كده وحق الرد بيقول ان دي لسة مراتي ميصحش اتكلم عنها حتى لو حصل إيه".وأضاف: "يمكن أهل بيتي وفريق عملي وأقرب الناس ليا أتاذوا من الحوار ده، بس بما إنها شاركت جمهوري بشيء جارح بالشكل ده كل اللي أقدر أقوله الحمد الله على نعمة السكوت والعقل وقت المشكلة الحمد الله على كل شي".وكانت زوجة شاكوش قد اتهمته بطردها من منزل الزوجية منذ أيام، والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.وأوضح مدير الإدارة العامة للمباحث في الجيزة أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بعد حضور ريم صادق (28) عاما ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير، إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته "حسن شاكوش" لقيامه بطردها من المنزل.كما علقت على تأخيرها في الإبلاغ أملا في الصلح بينهما، إلا أنه أرسل لها رسالة برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، فذهبت على الفور لتحرير محضر ضده وطلبت إثبات الحالة.وحُرر محضر بالواقعة وأحاله رئيس مباحث أكتوبر إلى النيابة التي تولت التحقيق.وكان حسن شاكوش قد احتفل بزفافه من ريم طارق في الـ 11 من شهر مارس الماضي، بمشاركة تامر حسني ورامي صبري وحمو بيكا وعمر كمال، في أحد فنادق القاهرة الكبرى.