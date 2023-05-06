بسبب ملامح وجهها.. دنيا بطمة تتعرض لانتقادات واسعة (صورة)

وعمدت دنيا بطمة إلى تحديد فكها بشكل مبالغ فيه، وبدا ذقنها بارزًا بشكل واضح، وفقا لوسائل إعلام محلية.وأشار مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي إلى أن المطربة المغربية خضعت لعملية تجميلية في منطقة الذقن، بينما أشارت تعليقات أخرى إلى أنها تستخدم "الفلاتر".وفي وقت سابق، أثارت المطربة المغربية استياء متابعيها بعدما حددت وجهها بطريقة غريبة، وانتقد كثيرون خضوعها المتكرر لعمليات التجميل واعتبر البعض أن وجهها بات "مثلث الشكل".وطرحت دنيا بطمة قبل أيام أغنيتها الجديدة "زيديني" عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، وقالت لوسائل إعلام مغربية إنها ستطل على جمهورها بحلة وأعمال جديدة خلال السنة الجارية.