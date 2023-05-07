بعد الهجوم الذي تعرضت له.. أصالة تطالب بالرحمة!

وعلقت صالة على الحملة التي تعرضت لها قبل الحفل، بأن جل ما تتمناه أن يهدأ الناس، "كل أمنياتي الناس تروق وترحم بعضها".وأضافت في تصريح لوكالات: "كل أمنياتي الناس تروق وترحم بعضها، إحنا ناقصنا شوية رحمة في قلوبنا.. مع إن العرب رُحَمَاء ولكن يمكن بعض الأحداث قست قلوب البعض".كما وجهت أصالة رسالة لجمهورها: "زيكم أنا قولت اليوم ما بعرف أتحدث وسنين طويلة من عمري أكتر من نصها قضيتهم معكم وبينكم، شو هو الوضع غير مستقر، ولادي بيحكي مصري بس أنا وأمي بنحكي سوري، ولادنا كلهم بيشجعوا الفريق المصري، كلهم مصريين وبيحكوا مصري ولدوا هون، وأنا كذلك وأصحابي الأقراب مصريين، وبفتخر بالفن وإني واحد من أهله".يشار إلى أن الفنانة كانت تعرضت لهجوم واسع خلال الأيام الماضية، حيث طالب البعض بإلغاء حفلها بالقاهرة، بعدما اعتبروا تصريحاتها نكرانا لفضل مصر عليها في مشوارها الفني.