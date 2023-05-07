"الأمر بيد الله".. جورج وسوف يتحدث عن قرار اعتزاله (فيديو)

#جورج_وسوف بأول حفل له بعد وفاة إبنه يتأثر و هكذا يرد على من راهن على اعتزاله الفن#TheInsiderAr #على_أوان #تلفزيون_دبي#TheInsider@wassouf
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— The Insider بالعربي (@TheInsiderAR) May 6, 2023
#جورج_وسوف بأول حفل له بعد وفاة إبنه يتأثر و هكذا يرد على من راهن على اعتزاله الفن#TheInsiderAr #على_أوان #تلفزيون_دبي#TheInsider@wassouf
اشترك في القناة الرسمية لتلفزيون دبي بالضغط على هذا الرابط:https://t.co/fVGyvWSdqu pic.twitter.com/fVdudrrxuu