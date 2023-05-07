"الأمر بيد الله".. جورج وسوف يتحدث عن قرار اعتزاله (فيديو)

السومرية نيوز- فن وثقافة



كشف الفنان جورج وسوف، حقيقة اعتزاله عن الغناء، بعد وفاة نجله وديع الذي رحل عن عالمنا في كانون الثاني الماضي

وتحدث جورج وسوف خلال لقائه ببرنامج" The Insider بالعربي"، على هامش حفله الأول بعد وفاة نجله في أوبرا دبي قائلا "قرار الاعتزال مش بإيدي الله أعطاني صوت حتى أسعد الجمهور وهي رسالة كتبها عليا ولازم أكملها".



أما عن إمكانية اعتزاله في يوم من الأيام قال جورج وسوف "هعتزل لو مش قادر على الغناء، أو الناس مبقوش يقبلوني ولكن في النهاية الأمر بيد الله".