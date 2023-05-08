وفاة إمام المسجد النبوي محمد بن خليل قارئ

وقالت وسائل إعلام سعودية إن الشيخ القارئ توفي عند الساعة الثانية من صباح اليوم، وسيصلى عليه بعد صلاة المغرب اليوم في المسجد النبوي.وكان الشيخ قد أُصيب في شهر كانون الثاني الماضي بوعكة صحية أدت إلى دخوله العناية المركزة.ويعد الشيخ محمد خليل من الأئمة الذين ارتبطت اصواتهم بالمدينة المنورة، وذلك من خلال قراءته الحجازية بصوته الرخيم الشجي، حيث صلى محمد خليل قارئ بالمصلين في مسجد قباء صلاتي التراويح والتهجد أعواما عدة برفقة الشيخ محمد أيوب، والشيخ أحمد الحذيفي، قبل أن يتم تكليفه إماما لصلاتي التراويح والتهجد بالمسجد النبوي.ولحِق محمد خليل قارئ بوالده وأخويه أحمد ومحمود بعد أن توفي أحمد قبل عام واحد فقط من وفاة والدهم شيخ مشايخ الحرمين خليل القارئ، ثم توفي محمود، وتوفي محمد اليوم.