وفاة الفنان محسن العزاوي.. حضور فني كبير في التشييع الرسمي ‎‎

من مبنى مسرح الرشيد انطلق التشييع الرمزي للفنان الراحل محسن العزاوي.حضر التشييع الكثير من الفنانين الذين كانت لهم إشادات كبيرة بمسيرة الراحل الفنية.وشكا الحاضرون من الفنانين من عدم اهتمام الجهات الحكومية بالفنان العراقي.وتوفي الفنان محسن العزاوي بعد ان اثرى الساحة الفنية بالكثير من الاعمال الدرامية والمسرحية ليبقى اسمه خالداً كرمز فني كبير.