بعمر الـ 79 عاماً.. الممثل الأميركي روبرت دي نيرو يرزق بطفله السابع

وأشار دي نيرو، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الطفلة الجديدة التي تم تسميتها كوتشينيل، وُلدت في منتصف شهر أيار.وتزوج دي نيرو وهايتاور في عام 1997، وأنجبا طفلين معاً: إليوت 22 عاماً، وهيلين جريس 9 سنوات. كما أن لدى نيرو 4 أطفال آخرين من علاقات سابقة، بما في ذلك دونالد 47 عاما، ورافايل 45 عاما، وتوينز أرونا وجوليان 24 عاماً.تعرض دي نيرو لانتقادات بعد إعلانه ولادة طفله السابع، وهذا ربما يرجع إلى عمره الذي يتخطى الـ 79 عاما. وعلى الرغم من ذلك، يشعر الكثيرون بالتقدير والإعجاب بقدرته على تحمل هذه الخطوة في هذا العمر المتأخر من الحياة.وأعلن النجم الأمريكي في تصريح صحفي حصري لصحيفة "USA Today" أنه رزق بمولود جديد في عائلته، مما يجعله أبًا للمرة السابعة في عمر يناهز الـ 79 عامًا.وقال دي نيرو: "أنا مرهق، ولكنني سعيد بالطريقة التي يجتمع بها الأطفال مع بعضهم البعض في الأسرة. العائلة كلها سعيدة"، مؤكداً أن زوجته غريس هايتورن والمولود يتمتعان بصحة جيدة.