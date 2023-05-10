" يا كل منايا محتاج لكِ".. تامر حسني يترجى بسمة بوسيل للعودة إليه

السومرية نيوز- فن وثقافة



أثار الفنان المصري تامر حسني جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية، بعد نشره فيديو له عبر منصات التواصل الاجتماعي، وضع عليها خلفيات من أغنياته التي يتحدث فيها عن عدم قدرته على الاستمرار في العيش من دون حبيبته ويطالبها بالعودة إليه وعلق" يا كل منايا محتاج لك".



فيديو تامر حسني الذي نشره عبر خاصية القصص القصيرة على "انستغرام"، دفعت الجمهور للتساؤل عمّا إذا كانت هذه الرسائل يوجّهها تامر لطليقته ام أولاده الفنانة بسمة بوسيل، يحثّها فيها على العودة إليه بعد انفصالهما رسمياً قبل أيام.



وكانت قد أعلنت زوجة الفنان المصري، تامر حسني طلاقهما، في الفترات الماضية مؤكدة أنها تتمنى له الخير، وشددت على استمرار المودة والاحترام بينهما.