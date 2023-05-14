من دون مكياج.. أصالة تثير قلق الجمهور قبل حفل الكويت (صور)

والتقط بعض من الجمهور، صورا للنجمة السورية في صالة الوصول بالمطار، حيث ظهرت بدون مكياج، ويبدو على ملامحها الإجهاد الشديد، وبعد انتشار الصور عبر مواقع التواصل، تساءل عشاق النجمة السورية عن حالتها الصحية، وأسباب ظهورها بهذا الشكل.وكانت أصالة تعرضت لهجوم عنيف بمصر، بعد تصريحاتها بالسعودية والتي قالت خلالها، إنها تدين بالفضل لها في نجوميتها وانتشارها، الأمر الذي اعتبره فريق من الجمهور المصري، نكرانا لدور مصر في مسيرتها الفنية.وفي تصريح لوكالات دافعت أصالة عن نفسها، على هامش حفلها الأخير بالعاصمة المصرية قائلة: "عشت أكثر من نصف عمري بمصر، مضى وقت طويل على آخر زيارة لي للشام، الوطن هو الذي يكون لنا بيت على أرضه، وأولادي يتربوا فيه، أولادي يتكلمون باللهجة المصرية، وأنا وأمي فقط نتحدث باللهجة السورية".وواصلت أصالة حديثها قائلة: "أولادي يحبون المنتخب المصري، وأصحابهم مصريون، وكل أصحابي أنا في الوسط الفني مصريون، لا أحد يستطيع إنكار فضل مصر".