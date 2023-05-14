بسبب اصالة.. اليسا تتعرض لموقف محرج خلال حفلها في الكويت (فيديو)

بعد يوم من تصنييف الناقد الفني الصحفي جمال فياض@jamalfayad لها بأنها نجمة صف B ولاتعبّي الحفلات.#اليسا في حفلتها بالكويت ونص المسرح فاضي والكراسي خالية والانتقادات تطالها بسبب نشاز الصوت.وآخرون ينادون نبي #اصالة.#اليسا_في_الكويت #اصالة_في_الكويتpic.twitter.com/KuuN2PDlKO
— الدّاشر الشّاطر (@aldashr_alshatr) May 14, 2023
بعد يوم من تصنييف الناقد الفني الصحفي جمال فياض@jamalfayad لها بأنها نجمة صف B ولاتعبّي الحفلات.#اليسا في حفلتها بالكويت ونص المسرح فاضي والكراسي خالية والانتقادات تطالها بسبب نشاز الصوت.وآخرون ينادون نبي #اصالة.#اليسا_في_الكويت #اصالة_في_الكويتpic.twitter.com/KuuN2PDlKO