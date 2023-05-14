بسبب اصالة.. اليسا تتعرض لموقف محرج خلال حفلها في الكويت (فيديو)

بعد يوم من تصنييف الناقد الفني الصحفي جمال فياض@jamalfayad لها بأنها نجمة صف B ولاتعبّي الحفلات.#اليسا في حفلتها بالكويت ونص المسرح فاضي والكراسي خالية والانتقادات تطالها بسبب نشاز الصوت.وآخرون ينادون نبي #اصالة.#اليسا_في_الكويت #اصالة_في_الكويتpic.twitter.com/KuuN2PDlKO — الدّاشر الشّاطر (@aldashr_alshatr) May 14, 2023

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدد كبير من مقاطع الفيديو من اجواء الحفل الذي استمر لأكثر من أربع ساعات، غنت خلالها الفنانتان باقة من أغنياتهما القديمة والجديدة، كل بشكل منفرد.ومن بين مقاطع الفيديو المنشرة، مقطع اعتبره الجمهور محرجا لـ اليسا، اذ بدت المدرجات نصف فارغة في حين اوقفها الجمهور عن الغناء منادين "نبغي اصالة".وكانت أصالة أحيت مؤخرا حفلا غنائيا بحيرة القاهرة بجوار متحف الحضارة، واستغلت الحفل لتوجيه رسالة لجمهورها المصري الغاضب من تصريحاتها الأخيرة أنها مدينة بتاريخها للمملكة العربية السعودية، وطالبوا بإلغاء حفلها في مصر بناء على ذلك.تحيي الفنانة اللبنانية إليسا حفل غنائي في جدة بالمملكة العربية السعودية، على مسرح بنش مارك وذلك يوم الخميس الموافق 18 أيار الجاري.