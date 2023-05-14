الجمهور قُضاة.. فنانون يلجأون الى السوشيال ميديا لعرض مشاكلهم المنزلية!

- الفنان حسن شاكوشمرّ الفنان حسن شاكوش بأزمة في الفترة الأخيرة، بسبب زوجته ريم طارق، حيث بدأت أزمة الثنائي بأخبار تداولت، تُفيد بأن حسن شاكوش طرد ريم من المنزل مساءً دون إنذار أو تحذير، وردت الفتاة عليه من خلال اتهامه ببعض الأشياء مثل أنه سرق ذهبها وبعض مقتنياتها، كما انتشرت الشائعات العديدة بشأن هذه القصة، وآخرها لقطة شاشة من محادثة دارت بينها هي وحسن شاكوش.وشاكوش: "عبسطك إزاي وإنتي مش بسطاني" كانت تلك الجملة هي الأبرز في محادثتهما التي تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعدما نشرت ريم المُحادثة، وتفاعل الكثيرون معها، منهم الفنان محمد هنيدي، وحماده هلال، وحسن شاكوش نفسه نشر فيديو ساخرًا من الجملة التي تداولت على لسانه، أما ريم طارق فكانت تنشر الأحاديث ومقاطع من لقاءات الشيخ الشعراوي عبر حسابها بـ"إنستغرام"، لتؤكد على فكرة أنها ضحية القصة.- الفنانة شيرين عبد الوهابالفنانة شيرين عبد الوهاب مرت بالعديد من المشكلات مع زوجها الفنان حسام حبيب، وصلت إلى أن الثنائي انفصل عن بعضهما البعض، وكشفت شيرين أنها مرت بأزمة نفسية قوية بسبب حسام حبيب، قادتها لإزالة شعر رأسها بالكامل، وأرادت إحياء الحفلات الغنائية والعودة لجمهورها من جديد، وقالت عنه في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي: "أنا أتجوز الفيل أبو زلومة ومتجوزش حسام حبيب"، وما لبثت حتى عادت له من جديد، ونشرت صورًا جمعتهما تشير فيها إلى أن علاقتها وحسام حبيب في أحسن شكل.- الفنان تامر حسنيتامر حسني كان ضمن الفنانين الذين شاركوا الجمهور مشاكلهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ربما بدأ الأمر من ناحية بسمة بوسيل، التي كانت تكشف أن بينهما مشاكل في المنزل، وكان الأخير يصالحها في بداية الأمر من خلال "ستوري" عبر التطبيق نفسه، وكانت هذه الأحداث في العام السابق، ولكن منذ فترة قليلة تفاجأنا أن الثنائي قرر الانفصال وأعلن الطلاق بشكل كامل، وكشفت بسمة بوسيل عن الأمر.