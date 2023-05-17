هاشتاك "نجوى كرم زعلك صعب" يتصدر تويتر.. ما قصتها؟

بغض النظر اذا في اغاني حبيناها او ما حبيناها كمية التنويع بالستايلات الغنائية تستحق الاحترام والتوقف عندها حقيقة. و #زعلك_صعب من الأغاني الملفتة وبحس رح تعمل ضجة كبيرة 👏👏👏👏 مبروك #نجوى_كرم بس بعدني ناطرة الكلاسيك ارجوكِ😌#نجوى_كرم_زعلك_صعب #نجوى_كرم_كاريزما pic.twitter.com/ABxXvBQhBH
— Roula Nasr_ ByRoula on youtube (@roulanasr1) May 16, 2023
بغض النظر اذا في اغاني حبيناها او ما حبيناها كمية التنويع بالستايلات الغنائية تستحق الاحترام والتوقف عندها حقيقة. و #زعلك_صعب من الأغاني الملفتة وبحس رح تعمل ضجة كبيرة 👏👏👏👏 مبروك #نجوى_كرم بس بعدني ناطرة الكلاسيك ارجوكِ😌#نجوى_كرم_زعلك_صعب #نجوى_كرم_كاريزما pic.twitter.com/ABxXvBQhBH
المستحيل مش موجود بقاموس@najwakaram❤️
لما رجعت زمن الألبومات ورجعتلنا أفراح الماضي وخلتنا نحتارنحدد الأغنية الأقوى من الأغاني ال5 كل أغنية أحلى من التانية
كل أغنية بحد ذاتها ألبوم وHit❤️🔥️🔥#نجوى_كرم_زعلك_صعب #نجوى_كرم_مغرومة_بحالي #نجوى_كرم_كاريزما#نجوى_كرم_شغل_موسيقى pic.twitter.com/0wIcDRG7HJ
— 🎲ＮＯＯＲ🎲 (@noor_nardin) May 17, 2023
المستحيل مش موجود بقاموس@najwakaram❤️
لما رجعت زمن الألبومات ورجعتلنا أفراح الماضي وخلتنا نحتارنحدد الأغنية الأقوى من الأغاني ال5 كل أغنية أحلى من التانية
كل أغنية بحد ذاتها ألبوم وHit❤️🔥️🔥#نجوى_كرم_زعلك_صعب #نجوى_كرم_مغرومة_بحالي #نجوى_كرم_كاريزما#نجوى_كرم_شغل_موسيقى pic.twitter.com/0wIcDRG7HJ
ولله انك رجعتي رهججة الالبوماااات و الكل عم يشاركك هالحمااااس !!!!
TRENDING with 4 hashtags 🔥🔥🔥 #نجوى_كرم #نجوى_كرم_زعلك_صعب @najwakaram ❤️🔥❤️🔥 pic.twitter.com/srODwBI9CA
— Sergio Atallah (@sergioatallah1) May 16, 2023
ولله انك رجعتي رهججة الالبوماااات و الكل عم يشاركك هالحمااااس !!!!
TRENDING with 4 hashtags 🔥🔥🔥 #نجوى_كرم #نجوى_كرم_زعلك_صعب @najwakaram ❤️🔥❤️🔥 pic.twitter.com/srODwBI9CA
View this post on Instagram
A post shared by Najwa Karam (@najwakaram)
A post shared by Najwa Karam (@najwakaram)