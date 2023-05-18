في عيد ميلاده وتغير كبير بملامحه.. أحدث ظهور لعادل إمام بعد غياب سنوات

السومرية نيوز - فن



فاجأ الفنان المصري الكبير عادل إمام، أمس الأربعاء، جمهوره بأول ظهور له منذ مدة من خلال مجموعة صور نشرها مدير أعماله عادل سليمان، وقد بدا بصحة جيدة.





وجاء نشر الصور بمناسبة عيد ميلاد الفنان الملقب بـ"الزعيم" الذي بلغ الـ83 من عمره، والذي يصادف يوم 17 مايو/أيار، حيث احتفل بهذه المناسبة مع عائلته وعدد من المقربين منه.



كان آخر ظهور فني لعادل إمام قبل 3 سنوات في مسلسل "فالنتينو"، واختفى بعدها عن الساحة الفنية، وسط شائعات حول حالته الصحية



وأكد مدير أعماله، عادل سليمان، أن الصور التقطت مساء الأربعاء في الاحتفال الخاص بعيد ميلاد عادل إمام، والذي يغيب عن الساحة الفنية منذ 3 سنوات، فيما تدور أحاديث عن عودته قريباً. وأكد مدير أعماله، عادل سليمان، أن الصور التقطت مساء الأربعاء في الاحتفال الخاص بعيد ميلاد عادل إمام، والذي يغيب عن الساحة الفنية منذ 3 سنوات، فيما تدور أحاديث عن عودته قريباً.



وأظهرت الصور "الزعيم" مع مدير أعماله، إلى جانب شقيقه عصام إمام، والفنان خالد سرحان الذي شارك عادل إمام عدداً كبيراً من الأعمال، منها "السفارة في العمارة" و"فالنتينو" و"التجربة الدنماركية". وأظهرت الصور "الزعيم" مع مدير أعماله، إلى جانب شقيقه عصام إمام، والفنان خالد سرحان الذي شارك عادل إمام عدداً كبيراً من الأعمال، منها "السفارة في العمارة" و"فالنتينو" و"التجربة الدنماركية".