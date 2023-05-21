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بعد الصورة المثيرة للجدل.. محمد رمضان يستجيب لمبادرة التبرع للمستشفيات
فن وثقافة
2023-05-21 | 05:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
939 مشاهدة
السومرية نيوز- فن وثقافة
بعد الجدل الكبير الذي حصل على خلفية نشر محمد رمضان صورة له من داخل طائرته الخاصة وبجواره مبلغ كبير من المال، مما أثار الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المتابعين، مطالبيه بصرف هذه الأموال لمستحقيها بدلاً من الاستعراض بها.
فقد طالب طبيب قلب مصري، من رمضان بالتبرع لعلاج المرضى، بدلاً من التباهي بهذه الأموال، وكتب جمال شعبان، استشاري أمراض القلب على صورة النجم المثير للجدل عبر حسابه في "فيسبوك": "يا ريت بالدولارات دي.. اللي واضح إنك مش محتاج لها.. تشتري منظمات كهربية للغلابة الكتير اللي في العناية المركزة، وعندهم احتمال السكتة والتوقف القلبي المفاجئ، ومحتاجين جهاز لإنقاذ حياتهم، يمكن ده يشفع لك يوم الزحام".
بدوره، استجاب محمد رمضان، لمنشور الطبيب المصري، وعلق قائلاً: "شكراً يا دكتور.. يا ريت تبعتلي أسماء المستشفيات اللي محتاجة الأجهزة وتلفون حضرتك على الخاص".
وكانت صور محمد قد أثارت عاصفة من الغضب بين المصريين، ما دفع إحدى النائبات بمجلس النواب المصري، بسؤال برلماني إلى وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب بشأن مدى التزام الفنان محمد رمضان بسداد الضرائب السنوية المستحقة عليه.
بدوره، لجأ رمضان إلى حذف الصور التي تظهر فيها الدولارات بشكل واضح واكتفى بصورة واحدة تظهر فيها الدولارات بطريقة غير واضحة.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يثير فيها رمضان الجدل بنشر صور دولارات، ففي نيسان 2021، ظهر في مقطع فيديو وهو يلقي بكمية كبيرة من الأموال في مسبح.
وما ساعد في تأجيج الجدل وقتها أن الأمر تزامن مع صدور حكم قضائي ضده يلزمه بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر في القضية الشهيرة بينهما، لكن تبين لاحقا أن هذا كان جزءا من تصوير أغنية.
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