حقيقة زواج أنغام من مسؤول خليجي

ورغم أن الواقعة بدأت قبل أيام، فإن الفنانة المصرية لم تعلق أو تهتم بنفي أو إثبات الأمر لكن مصادر مقربة منها خرجت عن صمتها وتحدثت.ونفى مصدر مقرب من المطربة الشهيرة، في تصريحات محلية، ما تردد على نطاق واسع عبر مواقع السوشيال ميديا بشأن زواجها من ثري خليجي.ورأى المصدر أن قصة زواجها شائعة مفتعلة سببها "الغيرة الفنية"، على حد وصفه، معتبرا أن رقيها الفني يحول دون ردها على مثل هذه الأقاويل.وشرح المصدر: "وقوف الآلآف من كبار الشخصيات بالعالم العربي والجمهور من مختلف الجنسيات في ختام وصلتها الطربية بحفلها على مسرح أرينا دبي لتحيتها بعاصفة من التصفيق التي امتدت لدقائق أثار الغيرة الفنية لدى الكثير من النجمات اللاتي يحلمن بنفس مكانتها ورقيها الفني والأخلاقي".تزامن الحديث عن زواجها السري مع تصدر هاشتاج "أنغام صوت مصر"، "تريند تويتر"، الذي دشن بعد حديث مطربة مصرية شهيرة عن أنها تستحق لقب "صوت مصر" بجدارة.مغردو الموقع الأزرق حسموا اللقب لصالح سليلة العائلة الفنية، وهو نفس التوجه الذي سار عليه النقاد وكبار صناع الموسيقى في الشرق الأوسط.آخر زواج معلن للمطربة المصرية كان من الموزع أحمد إبراهيم، الذي انفصلت عنه في عام 2020، ثم اختارت البعد عن "السوشيال ميديا" بعد ذلك، لتجنب الحديث في الأمر.وأحيت النجمة أنغام، مؤخرًا، حفلًا غنائيًّا ناجحا في دولة الكويت، وأقيم داخل ساحة "أرينا الكويت" ضمن فعاليات حفلات الصيف، وقدمت عددًا من أغنياتها الناجحة قديمًا وحديثًا.