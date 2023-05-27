مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة خلافها مع أنغام

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أثارت جدلا واسعا، بعد تصريحها بأنها "وحدها من يستحق لقب صوت مصر"، وذلك خلال استضافتها من قبل الإعلامي هشام الهويش.ولم تعلق مواطنتها أنغام، صاحبة اللقب، مباشرة على تصريح شيرين، لكنها قامت بشكل مكثف بإعادة تغريدات مناصريها من المتابعين، الذين شددوا على أنها "هي صاحبة اللقب والأحق به".وأكد إيهاب صالح في بيانه أن "من حق المعجبين الدفاع عنهما، لكن بأسلوب مختلف وأكثر رقيا"، وفق تعبيره.ونفى وجود أي خلاف بين الفنانتين المصريتين، لافتا إلى أن "شيرين تكنّ كل الحب والاحترام لأنغام"، مؤكدا في الوقت ذاته أن أنغام "لا علاقة لها بانتقادات متابعين لشيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي".وكتب عبر حسابه في "تويتر": "‏هام لكل جمهور شيرين وأنغام، شايف بقالي كذا يوم كلام كتير رايح جاي في قصة الألقاب ومين صوت مصر ومعركة كلامية داخلة في منطقة مش لطيفة خالص".وأضاف "صالح": "أنا الحمد لله على علاقة قوية بالنجمتين بقالي أكتر من 15 سنة، وكل الوسط يعرف ده كويس جدا، شيرين بتحب أنغام وبتحترمها من زمان وأنغام طبعا بتبادلها نفس الإحساس".وتابع في بيانه: "كل الكلام والإشاعات العجيبة إن أنغام ورا مشاكل حسابات شيرين على السوشيال ميديا ده كلام ملوش أي صحة من الأساس، وأنا في المطبخ وعارف كويس جدا إيه سبب المشكلة. من حق جمهور كل نجمة يغير ويحب نجمته ويدافع عنها".وشدد على ضرورة الابتعاد عن تناول الموضوع بطريقة مسيئة: "بس طبعا من غير غلط وتجريح عشان إحنا أرقى من كدة. خلاصة الكلام شيرين وأنغام دول ‎أصوات مصر وقيمة كبيرة عندنا وفي الوطن العربي، استهدوا بالله كدة".