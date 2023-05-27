بتغريدة ساخرة.. سمية الخشاب تعلق على إطلالة أحمد سعد الأخيرة (صورة)

وكتبت سمية الخشاب في تغريدتها المثيرة للجدل: "وأنا أقول لبسي راح فين"، ورأى متابعوها أنها تسخر من إطلالة أحمد سعد في حفله الأخير الذي أقيم الخميس بمدينة جدة السعودية.

وظهر أحمد سعد في الحفل الذي أقيم على مسرح "بنش مارك" ضمن موسم جدة 2023 مرتديًا قميصا شفافا وقرطًا، وهي الإطلالة التي أثارت تعليقات غاضبة وانتقادات لاذعة للمطرب المصريوتفاعل متابعو سمية الخشاب مع تدوينتها الأخيرة، وجاءت معظم التعليقات ساخرة من إطلالة أحمد سعد، وقال آخرون إن "الطلاق بينهما كان خيرًا من الاستمرار"، فيما دعاها متابعون إلى عدم توجيه مثل هذه الرسائل.وفي 28 آذار 2019، أعلن المطرب أحمد سعد انفصاله رسميًا عن زوجته الفنانة سمية الخشاب بعد زواج استمر 18 شهرا فقط.