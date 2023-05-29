"قلبناها حفلة".. تامر حسني يفاجئ وفدا أردنيا داخل طائرة (فيديو)

السومرية نيوز- فن وثقافة



كشف الفنان تامر حسني، عن موقف طريف تعرض له داخل طائرة مع وفد من الركاب الأردنيين.



ونشر تامر الفيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وعلق: "بالصدفة لقيت الجروب الأردني العسل ده في الطيارة، وكانوا بيمسوا عليا في الطيارة، وبيغنوا من النهارده هدلعني بصوت عالي".



وتابع: "روحت رايح لهم وقلبناها حفلة وسليتهم شوية لحد ما الطيارة اتملت ولميت الأجرة وطلعنا نورتوا مصر يا غاليين".

