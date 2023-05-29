ملحم زين يهدي الأمير الحسين ورجوة آل سيف أغنية "قمر حزيران"

وكشف زين أن الملكة رانيا هاتفته وشكرته على الأغنية، التي أشرف على كتابتها الأردني عنان عوض، لافتًا إلى أنه يشعر بالتشريف في المشاركة بفرحة العائلة الهاشمية، مؤكدًا أن سيتواجد في كل أفراحهم التي تعني له الكثير.ووقع اختار رجل الأعمال والكاتب عنان عوض على النجم اللبناني لأداء الأغنية، نظرًا لإعجاب جلالة الملكة رانيا العبد الله بصوته الذي ينم على إحساسها وذوقها الراقي.وكشف عوض أنه كتب الأغنية خلال يوم واحد، إذ استلهم كلماتها من لقاء الأمير الحسين، الذي سرد فيه تفاصيل تعارفه برجوة.وأوضح عوض أن كل شخص يتأثر ويشعر بالفخر لحظة سماعه لأي خطاب يدليه جلالة الملك عبد الله والملكة رانيا العبد الله.