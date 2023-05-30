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بين النفي والتأكيد.. تعرف على حقيقة زواج نزار الفارس من الفنانة حورية فرغلي (فيديو)

فن وثقافة

2023-05-30 | 03:10
بين النفي والتأكيد.. تعرف على حقيقة زواج نزار الفارس من الفنانة حورية فرغلي (فيديو)
1,530 مشاهدة

السومرية نيوز- فن وثقافة

ردّ الإعلامي العراقي نزار الفارس على الفنانة المصرية حورية فرغلي بشأن أنباء خطبتهما، مؤكدًا أنه "خطبها بالفعل".

وجاء رد الفارس، بعد أن نفت فرغلي أنباء خطوبتهما في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد، مشددة على أن ذلك "عار عن الصحة" وأنها سترفع دعوى قضائية ضد الفارس.

وكشف الإعلامي العراقي في فيديو عبر خاصية "ستوري" في حسابه في "إنستغرام" أنه أثناء لقاء إعلامي مع فرغلي قالت له إنها "تشعر بالوحدة وليس هناك من يحبها بعد أن كبرت في العمر، كما لا يوجد من يرغب في الزواج منها".

وأضاف أنه سألها آنذاك إن كانت ترضى به زوجًا، معلنًا لها أنه على استعداد أنْ يخطبها على الهواء مباشرة، وسألها إن كانت توافق على ذلك، فردّت بالإيجاب.

وتابع الفارس بالقول إنه بعد موافقتها على خطوبتهما عرض عليها الرقص على أغنية لمواطنه الفنان ماجد المهندس احتفاءً بهذه المناسبة، فوافقت، ثم أكد عليها أنه سيعلن خطوبتهما على الهواء مباشرة، فوافقت، ثم توجها معا إلى الشرفة، حيث أعلنا ذلك.

وقال في معرض حديثه: "أنا أحبها وأحترمها لما شفت ما حد طلب يتجوزها قلتلها أنا اتجوزك، بالفيديو قالت موافقة، وكانت فرحانة".

وأشار نزار الفارس إلى أنه عقب اتفاقهما على الخطبة، اتفقا على اللقاء مجددًا، معلقًا على نفيها أنباء خطبتهما: "استغربت لما طلعت قالت الكلام ده مش حقيقي واستغلني، انتي بالفيديو طالعة تقولين موافقة وفرحانة وسعيدة، قمنا رقصنا مع بعض وهذا اللي صار".

وأعلن أن لديه الدليل على الحديث الذي جرى بينهما: "ورح تشوفين الحلقة كيف قلتلها خطوبة وفرحت جدا وقامت رقصت وياي، مستغرب والله، بالصوت والصورة تقول موافقة، أنا احترمها وقدرها.. قالت على الهواء موافقة وقمنا رقصنا مع بعض على أغنية ماجد المهندس، ليش لما صرحت على الهوا ما قالت لا؟ بس حتشوفون الحلقة وتعرفون إني صادق".

لم تمر سوى ساعات على نشر الخبر في كافة المواقع الصحافية، حتى خرجت حورية فرغلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد لتنفي كل ما ذكره الإعلامي العراقي.

وأكدت الفنانة المصرية أنها أصبحت تخاف من الناس بسبب ما حدث، خاصة أنها لم تتواصل مع الإعلامي العراقي إلا لتصوير حلقة من أجل برنامجه.

وذكرت أنه حينما اتفقا على التصوير، مساء الأحد، كانت هذه هي المرة الأولى التي تراه فيها، فكيف يمكن لها أن ترتبط به بهذه الطريقة، وأوضحت حورية فرغلي أن الرقصة حدثت خلال كواليس التصوير.
 
وقالت إن الإعلامي العراقي سألها عن أغنية ماجد المهندس الأخيرة، وقام بتشغيلها وظلا يرقصان عليها، دون أن تعلم أن هناك كاميرا تقوم بتصويرهما.

وتوعدت حورية فرغلي الإعلامي العراقي مؤكدة أنها ستقوم بمقاضاته، وأكدت أنها لن تقوم بتصوير أية لقاءات إعلامية أخرى، في ظل ما تتعرض له.

وفسرت ما قام به نزار الفارس بكونه محاولة للشهرة على مواقع التواصل، مثلما فعل من قبل مع الفنانة رانيا يوسف، وهو ما جعلها توجه إليه رسالة قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك".

وفي النهاية أكدت حورية فرغلي أنها في حال تزوجت أو ارتبطت ستعلم مصر بأكملها بالأمر، وأنها لا يوجد أي رجل في حياتها في الوقت الحالي.




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