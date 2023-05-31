"سيكون ردي الأول والأخير".. أدهم النابلسي يرد على الشائعات انجي خوري

وقال النابلسي في رسالته التي نشرها عبر حساباته في مواقع التواصل: "لحظة الوقوف أمام ربّ العالمين يوم القيامة. هي أسعد لحظة لكل شخص عاش حياته وكان همه أن يرضي ربّ العالمين".وأضاف: "وفي نفس الوقت هي لحظة صعبة ومؤلمة لكل شخص كان بعيداً عن ربّ العالمين وقام بنشر كل شيء يغضب ربّ العالمين وكان يؤذي الناس ويفتري عليهم".وتابع النابلسي رسالته بالقول: "عادة لا أحب أن أرد على الإشاعات، والتي يجب علينا جميعاً أن لا نهتم بوجودها لأنّ مروّجيها لا يريدون إلّا الشهرة والفتنة بين الناس وهذه المرة سيكون ردّي الأوّل والأخير على هذه الإشاعات بأنّها ليست صحيحة الناس".واختتم رسالته بالآية القرآنية: "{يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا أن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ} سُورَةُ الحُجُرَاتِ".وكانت إنجي خوري قد نشرت العديد من الصور وادّعت أنها حامل من أدهم النابلسي، لكنها تعرضت للهجوم بسبب هذه الاتهامات التي ألصقتها بالفنان المعتزل.وأشاروا إلى أنها تبحث عن إثارة الجدل وتصدر على مواقع التواصل، منتقدين الأشخاص الذين صدقوا كلامها، وهاجموا أدهم النابلسي.