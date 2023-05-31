بعمر الـ 83 عاما.. آل باتشينو ينتظر مولودا من حبيبته الكويتية

وبدئت علاقة آل باتشينو ونور الفلاح التي تصغره بـ 53 عاما مع بداية انتشار وباء "كورونا" عام 2020، إلا أنهما شوهدا للمرة الأولى في عشاء رومانسي بأحد المطاعم عام 2022.ومن المعروف عن آل باتشينو أنه عازف عن الزواج، إذ لم يدخل القفص الذهبي إطلاقا، إلا أنه رزق بـ 3 أطفال من علاقات سابقة.ودخل آل باتشيتو سابقا بعلاقة رومانسية مع مدربة التمثيل الأمريكية "جان تارانت" عام 1988، استمرت لعام تقريبا فقط، أثمر عنها ابنته الكبرى "جولي ماري"، التي تبلغ من العمر اليوم 33 عاما.وفي 1997 واعد آل باتشينو النجمة الأمريكية "بيفرلي دانجيلو" ورزقا بتوأمين هما "أنطون" و"أوليفيا" اللذين يبلغان من العمر اليوم 22 عاما، قبل أن ينفصلا رسميا عام 2003.نور الفلاح هي منتجة أفلام أمريكية من أصل كويتي، تبلغ من العمر 29 عاما، حصلت على شهادة بكالوريوس بالفنون السينمائية من جامعة جنوب كاليفورنيا، ولاحقا نالت "ماجستير" في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني من جامعة كاليفورنيا.وتقول صحف أمريكية إن نور واعدت عام 2017 عضو فرقة "رولينغ ستون" "ميك جاغر" (79 عاما) وبقيا معا لمدة عام تقريبا. ولاحقا واعدت الملياردير والمستثمر الأمريكي نيكولاس بيرغورين (62 عاما).ووفق مجلة Page Six تنحدر نور من عائلة غنية، وتم تسجيلها كمنتجة للمرة الأولى بعد إصدار فيلمها القصير La petite Mort عام 2019.