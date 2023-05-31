احمد حلمي ومنى زكي يجتمعان بعد عشرين عاما في فيلم سينمائي

وقال الفنان حلمي، في تصريحات إذاعية محلية إنه "بدأ منذ تسعة أعوام بكتابة فيلمين بعنوان "عروس وعريسة"، والثاني "وش وضهر"، وستظهر زوجته منى زكي في أحدهما دون أن يحدد أيا منهما".وكان آخر عمل فني اشترك به الفنان حلمي مع منى زكي عام 2003 في فيلم "سهر الليالي".وأضاف حلمي أنه "يؤلف حاليًا كتابًا جديدًا يوثق فيه أبرز الأحداث الحياتية اليومية، ولكن ممزوجة بالخيال، وبذلك ستكون التجربة الثانية له في التأليف بعد كتابه "24 حرف".ونفى حلمي إسناد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص لكي يتفاعل مع جمهوره، قائلًا إنه "يديرها بنفسه، ولكنه يستعين بشخص لاستشارته في الأمور الفنية".وأكد أنه "لا يحب الإطلالات التلفزيونية والمقابلات الصحفية، إلا إذا كان هناك عمل جديد يتحدث عنه".وأعرب الفنان حلمي عن "رغبته في رسم 100 لوحة فنية بأحجام تتراوح بين 1 سم إلى 100 متر، ليعرضها في معرض فني يحلم بإقامته"، لافتًا إلى أنه "سيعكف على تنفيذ الفكرة على مدار عام كامل".يذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي السينمائية فيلم "واحد تاني"، الذي طرحه العام الماضي، وشاركه بطولته روبي، وسيد رجب، وعمرو عبد الجليل، ونور إيهاب، وأحمد مالك، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.فيما شاركت زوجته منى زكي، في دراما رمضان 2023 بمسلسل "تحت الوصاية"، وأثارت بسببه الجدل، حيث ناقشت قضية الوصاية على الأطفال بعد رحيل الأب، ومن الأحق بها الأم أم والد الزوج.