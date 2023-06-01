ياسمين صبري ترد على متابع طلب يدها للزواج

ومؤخرا، تفاعلت ياسمين صبري، مع محبيها عبر تطبيق "إنستغرام" وردت على أسئلة كثيرة حول مشاهد الإغراء، وعمليات التجميل.وخلال هذا الحوار، طلب أحد المعجبين يدها للزواج بطريقة لطيفة إذ قال: "والله إذا تتزوجيني، طاقة القدر تنفتح لك، شو ما بدك عندي زبيب، عندي عنب عندي تين، شو ما بدك عندي".وردت الحسناء ياسمين صبري على هذا الطلب بجملة قصيرة قائلة: "ما شاء الله".وكشفت ياسمين صبري، منذ أيام، عن عودتها للسينما في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، إذ تشارك في فيلم "البعبع" الذي يجمعها لأول مرة مع الفنان أمير كرارة، كما تشارك في نفس الموسم ببطولة فيلم "أبو نسب" الذي يجمعها للمرة الثالثة مع الفنان محمد إمام.يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري على شاشة التلفزيون مسلسل "فرصة ثانية"، وشاركها البطولة أحمد مجدي، وهبة مجدي، وأيتن عامر، ومن إخراج مرقس عادل.