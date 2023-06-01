مقابل مليون دولار.. حورية فرغلي تتلقى عرضا للزواج (صورة)

وقدم هذا العرض الغريب، شاب يدعى أحمد حجازي، عبر صفحته في موقع "فيسبوك" إذ قام بنشر صورته بجانب صورة حورية فرغلي، وعلق قائلا: "أنا المهندس أحمد حجازي، أتقدم بعرض زواج للفنانة الجميلة حورية فرغلي، مقابل مهر ومقداره مليون دولار أمريكي عداً ونقداً وذلك بعد التنمر الذي تعرضت له من قبل أحد المذيعين، حيث ادعى أنه لا أحد يرغب بالزواج بها.. أنا المهندس حلم الفتيات في انتظار ردها".واستشهد هذا الشاب بالأية الكريمة: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ".وكانت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، أعلنت خبر خطبة الإعلامي العراقي نزار الفارس والفنانة المصرية حورية فرغلي.وبعد دقائق، نفت حورية فرغلي نبأ خطبتها، وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج "صبايا الشمس"، مع الإعلامية ريهام سعيد، إن إعداد برنامج نزار الفارس تواصل معها على مدار أسبوع كامل، وفتحت منزلها له ولطاقم عمله لتصوير حلقة.وعن مقطع الفيديو الذي رقصت فيه مع نزار الفارس، قالت: سألني: (هل تحبين ماجد المهندس؟)، أجبت بـ(نعم)، ومن ثم عرض عليّ الرقص ووافقت مجاملة له ولكن فوجئت أنه يصور مقاطع فيديو دون إذني. لكنني تركته يفعل ما يشاء".وأكدت حورية فرغلي أن نبأ خطبتها غير صحيح وتوعدت نزار الفارس قائلة: "هرفع عليه قضية"، معتبرة أنه هدف من وراء تداول هذه الشائعات إلى تصدر الترند.