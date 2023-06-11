اشتهرت ببرنامج تلفزيوني.. الموت يُغيب إعلامية مصرية

ونعى عدد كبير من الإعلاميين والكتاب والفنانين، الإعلامية الراحلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما كتب ابن شقيقها محمد توفيق واصف على صفحته في فيسبوك: "عمتي الغالية الإعلامية القديرة فايزة واصف.. البقاء لله".وفايزة واصف حاصلة على إجازة في علم النفس من كلية الآداب في جامعة القاهرة، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية.والتحقت الإعلامية المصرية الراحلة بالعمل في إذاعة صوت العرب عام 1963، قبل أن تنتقل إلى العمل التلفزيوني لاحقاً.وعلى مدار 36 عاماً، قدمت فايزة واصف برنامج "حياتي" الذي كان يسلط الضوء على المشاكل الاجتماعية التي كان يرسلها المتابعون عبر بريد البرنامج، قبل أن يجسدها ممثلون في قالب درامي، ومن ثم يعقب عليها خبراء قانونيون ومفكرون وأطباء نفسيون ورجال دين.