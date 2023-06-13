نصير شمة يُفجع بوفاة أحد أقاربه: أتألم على عراق تُداس فيه الأرواح بخفة

السومرية نيوز – فن



نعى الفنان العراقي المعروف، نصير شمة، أحد أقاربه الذي توفي بعمر 13 عامًا بعد "شجار عادي" في أحد أسواق العراق.

وقال شمة، في تدوينة على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي: "اليوم فُجعتُ بخبر مؤلم موجع ومرعب، توفي علي هيثم حفيد أختي (13 سنة)".



ويروي شمة قصة وفاة علي التي وصفها بـ"غير العادية"، قائلًا "خرج مع والده إلى متجره بعد أن نال شهادته بتفوق وأخذ إجازته من المدرسة، مضيفًا "بسبب تلاسن في الشارع لا علاقة له به هاجم أحد الأشخاص المتجر بشاحنته ودخل وقتل".



وأضاف: "قلبي يوجعني، أتألم على هذه الطفولة كما أتألم على حال وطن تُداس فيه الأرواح بخفة".



وتساءل شمة: "ما العقاب الذي يجب ان يناله هذا المجرم؟ ما العقاب الذي من الممكن ان يشكّل رادعا لغيره؟ ما الدروس التي يجب ان يتعلمها غيره؟".



وأتم حديثه: "بكيتُ، ولا اريد ان ارى مزيدا من الدموع في حوادث يقوم بها مجرم مستهتر آخر".