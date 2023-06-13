نصير شمة يُفجع بوفاة أحد أقاربه: أتألم على عراق تُداس فيه الأرواح بخفة

اليوم فُجعتُ بخبر مؤلم موجع ومرعب..
توفي علي هيثم حفيد اختي (١٣ سنة) ووفاته ليست عادية، خرج مع والده الى متجره بعد ان نال شهادته بتفوق واخذ اجازته من المدرسة.
بسبب تلاسن في الشارع لا علاقة له به هاجم (شخص) لا اعرف ان كانت صفة شخص تمثله فعلا هاجم المتجر بشاحنته ودخل وقتل ..
قلبي… pic.twitter.com/W84Mc18Ipo
— Naseer Shamma - نصير شمّه (@NaseerShamma) June 12, 2023
اليوم فُجعتُ بخبر مؤلم موجع ومرعب..
توفي علي هيثم حفيد اختي (١٣ سنة) ووفاته ليست عادية، خرج مع والده الى متجره بعد ان نال شهادته بتفوق واخذ اجازته من المدرسة.
بسبب تلاسن في الشارع لا علاقة له به هاجم (شخص) لا اعرف ان كانت صفة شخص تمثله فعلا هاجم المتجر بشاحنته ودخل وقتل ..
قلبي… pic.twitter.com/W84Mc18Ipo