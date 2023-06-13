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احداهن شاركت بمسلسل "يوسف الصديق".. إيران تأمر بالقبض على فنانتين بسبب الحجاب
فن وثقافة
2023-06-13 | 06:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,316 مشاهدة
السومرية نيوز – فن
أصدر القضاء الإيراني، أمراً بالقبض على فنانتين إيرانيتين بتهمة خلع الحجاب على مرآى من العموم.
وأوردت وكالة ميزان، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن محكمة الثقافة والإعلام، وبعد الاستماع إلى دفاع الفنانة آزادة صمدي ومحاميها، أصدرت أمر قبض بحقها لارتكابها جريمة "خدش الحياء العام من خلال خلع الحجاب" خلال مشاركتها في حفل تأبين لأحد الممثلين.
وأضافت الوكالة أيضاً أن المحكمة أصدرت أمر قبض بحق الفنانة ليلا بلوكات بتهمة "خدش الحياء العام من خلال خلع الحجاب، ونشر صورها على صفحتها الشخصية في الفضاء العام".
يذكر أن الفنانة ليلى بلوكات من مواليد عام 1981 في العاصمة طهران، ولمعت ممثلةً في عالم التلفزيون والسينما الإيرانية بسرعة، وتدرجت سلم النجاح حتى وصلت الى قمة الإبداع في المسلسل الشهير "يوسف الصديق" الذي مثلت فيه دور نفرتيتي زوجة الفرعون أمنحوتب الرابع (الذي أصبح لاحقا إخناتون).
وسبق أن تعرضت ست فنانات أخريات للمساءلة القانونية بسبب خلعهن للحجاب، وهن أفسانة بايغان، فاطمة معتمد آريا، كتايون رياحي، بانته آ بهرام، باران كوثري وشقايق دهقان.
وحثّ رئيس مفوضية الشؤون الداخلية لإيران على ضرورة القيام بإجراء محكم وتفصيلي في دراسة قانون "الحجاب والعفة" لتكون نتيجته قانوناً شاملاً وجامعاً مع الأخذ بعين الاعتبار المبادئ الدينية.
ومضى المسؤول الإيراني يقول "إن هذا القانون يجب أن يُدرس بعناية تحت سقف البرلمان"، وذكر "أن هناك آراء ووجهات نظر مختلفة لمتخصصين وخبراء حول مشروع القانون هذا. لذا، من الضروري أن تستعين اللجنة الثقافية بصفتها هيئة مختصة بآراء الخبراء الثقافيين والدينيين من كافة الأقسام في مراجعة هذا القانون حتى يصبح مشروع القانون أكثر نضجاً وشمولية".
وأكد ممثل أهالي يزد في البرلمان الإيراني: "سنحاول في المجلس الإسلامي أن نصدر قانون شامل وتفصيلي يتعلق بهذا الشأن يحظى بدعم الخبراء والمتخصصين".
ومنذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت الشرطة الإيرانية خطتها الجديدة للتصدي لظاهرة خلع الحجاب. ومنذ ذلك الحين، ترفع دعاوى ضد الفنانات لدى الجهاز القضائي بسبب ظهورهن في الأماكن العامة من دون غطاء الرأس.
وانتشرت ظاهرة خلع الحجاب في إيران منذ الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب بتهمة انتهاك قوانين الحجاب.
واندلعت هذه الاحتجاجات في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، واستمرت قرابة ثلاثة أشهر، قامت خلالها إيرانيات بخلع حجابهن كخطوة احتجاجية، فضلاً عن قيام ممثلات وفنانات إيرانيات بخلع حجابهن وقص شعرهن أيضاً.
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