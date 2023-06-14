مصر.. إعدام قاتل نيرة أشرف ووالدها يبدي موقفاً

ورفضت محكمة النقض يوم الخميس الموافق 9 فبراير طعن محمد عادل قاتل نيرة أشرف على حكم إعدامه، وقررت تأييد حكم الإعدام.وأمر النائب العام المصري، في 22 يونيو الماضي، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها نيرة عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات ونحرها قاصدًا إزهاق روحها، وجاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث.من جهته، علق والد نيرة أشرف طالبة المنصورة المقتولة على يد الطالب محمد عادل على إعدام المتهم اليوم الأربعاء قائلا: "بحمد ربنا بنتي دلوقتى هتستريح في تربتها".وأوضح والد نيرة أشرف في تصريحات صحفية: "بعد تنفيذ حكم الإعدام في الطالب محمد عادل اليوم: بنتي مش هترجع تاني.. وأنا مش فرحان لكن ده عدل ربنا، عشان أحسن إن بنتي أخدت حقها، وهي دلوقتى أكيد مرتاحة في تربتها.