فيديو متداول يُظهر ممثلة اباحية في النجف.. هل فعلاً زارت "ميرا نوري" العراق؟

لكن مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الادعاء المرفق غير صحيح، إذ عند التدقيق في مقطع الفيديو تمكنا من ملاحظة عدة نقاط تبيّن أن المقطع ليس في العراق وهي (لون رصيف الشارع ظهر باللون الاخضر والابيض والاخضر والاصفر، لافتات المحال لا تحمل كتابات عربية، سماع صوت شخص في الخلفية يتحدث بلغة غير العربية)".بالإضافة إلى ما تم ذكره من ملاحظات، نفت (ميرا نوري) خبر قدومها إلى محافظة النجف عبر قناتها على التيلغرام، مبينة بأنها "ممنوعة من دخول العراق".