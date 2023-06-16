بالصورة.. فنان عراقي يتعرض لوعكة صحية حرجة

وقال الفنان حيدر عبد ثامر في منشور عبر فيسبوك، إن "الفنان رضا طارش يمر بأزمة صحية وهو يرقد في مستشفى الديوانية"، داعياً نقابة الفنانين ووزارة الصحة ورئاسة الوزراء إلى التدخل.فيما دعا الفنان محمد هاشم، إلى إنقاذ زميله الفنان رضا طارش.وكتب الفنان إياد راضي، عبر خاصية الستوري في فيسبوك "اخونا العزيز الفنان المحبوب رضا طارش يمر بأزمة صحية حرجة يحتاج وكفتنا.. دعواتكم الطيبة".من جهته كتب الفنان علي جابر عبر حسابه، "الفنان رضا طارش يمر بأزمة صحية صعبة وهو يرقد في مستشفى الديوانية العام"، مضيفاً: "أتمنى على الجهات الرسمية الاهتمام بحالته الصحية وتقديم يد العون".ويعد طارش من الممثلين الكوميديين العراقيين الذين تركوا بصمة طيبة في الذاكرة من خلال أدواره الجميلة والمعبرة، والخالية من الإسفاف والتهريج أو التجريح.