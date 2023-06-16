توضيح رسمي حول الأزمة الصحية للفنان رضا طارش

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الفنان يرقد حالياً في الردهة الوبائية التابعة الى مستشفى الديوانية التعليمي وهو مصاب بفيروس كورونا، علماً ان المريض يعاني من مشاكل صحية سابقة وهو الآن في وضعٍ صحي غير مستقر".وأضافت، أنه "وفقاً لتوجيهات وزير الصحة صالح الحسناوي وبمتابعة مباشرة من قبل مدير عام دائرة صحة الديوانية عامر محسن الخزاعي تم تشكيل فريق طبي استشاري ضم اختصاصات طبية مختلفة للإشراف على وضع المريض ومتابعته باستمرار ويبذل الفريق جهوداً استثنائية لإنقاذ حياته وتقديم كل ما هو مطلوب".