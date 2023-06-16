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ثلاث جوائز كبرى للدراما المصرية في المهرجان العربي للإذاعة والتلفيزيون

فن وثقافة

2023-06-16 | 13:49
ثلاث جوائز كبرى للدراما المصرية في المهرجان العربي للإذاعة والتلفيزيون
المصدر:
وكالات
391 مشاهدة

حصدت الدراما المصرية ثلاث جوائز كبرى خلال حفل ختام المهرجان العربي للإذاعة والتلفيزيون في دورته الثالثة والعشرين في تونس.

وحصدت مصر"، ثلاث جوائز كبري حيث فازت بالجائزة الذهبية عن أفضل مسلسل كوميدي عن مسلسل "سيب وأنا أسيب"، وأيضاً بالجائزة الذهبية كأفضل مسلسل اجتماعي عن مسلسل "الهرشة السابعة"، والجائزة الفضية عن ثاني أفضل مسلسل اجتماعي لمسلسل "المداح أسطورة العشق".

وانعقدت فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفيزيون الـ23 بمدينة الثقافة بتونس تحت شعار "الفنون والثقافة تجمعنا" ونظمه اتحاد إذاعات الدول العربية وشارك فيه نخبه من أبرز المؤسسات الإعلامية العربية.

وجدير بالذكر أن مسلسل "سيب وأنا أسيب" بطولة أحمد صلاح السعدني، وهنا الزاهد، ومن تأليف رنا أبو الريش، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج شركة "سيدرز" صادق الصباح، ومسلسل "الهرشة السابعة" من بطولة أمينة خليل، ومحمد شاهين، وعلي قاسم، وتأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج "إي بريديوسرز" عبد الله أبو الفتوح، ومسلسل "المداح أسطورة العشق" بطولة حمادة هلال، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، هبه مجدي، وتأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة "سيدرز" صادق الصباح.

ويذكر ان المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون هو مهرجان ينظمه اتحاد اذاعات الدول العربية، التابع لجامعة الدول العربية ويهدف الي تطوير التلفزيون العربي ورفع مستواه ويشارك فيه ممثلين من كل الدول العربية، وأقيمت فعاليات هذه الدورة بتونس.

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