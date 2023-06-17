مواقع التواصل تتداول خبر وفاة الفنان رضا طارش.. ماذا قالت الجهات المختصة عن ذلك؟

وذكرت المجموعة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبر نصه الآتي: "الان الفنان رضا طارش في ذمـة الله"، والحقيقة الخبر مزيف، لا صحة لخبر وفاة الفنان (رضا طارش) لغاية الآن، إلا أنه يمر بأزمة صحية مؤخراً".

كما نشر الفنان (محمد هاشم) وفنانين آخرين عبر حساباتهم الرسمية على الفيسبوك قبل ساعات قليلة خبر رقود الفنان رضا طارش في مستشفى الديوانية مطالبين الجهات الحكومية المسؤولة والمعنيين بالتدخل لإنقاذه.الى ذلك، أصدرت مديرية صحة الديوانية، اليوم الجمعة، توضيحاً حول الأزمة الصحية التي يمر بها الفنان رضا طارش.وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الفنان يرقد حالياً في الردهة الوبائية التابعة الى مستشفى الديوانية التعليمي وهو مصاب ب‍فيروس كورونا، علماً ان المريض يعاني من مشاكل صحية سابقة وهو الآن في وضعٍ صحي غير مستقر".وأضافت، أنه "وفقاً لتوجيهات وزير الصحة صالح الحسناوي وبمتابعة مباشرة من قبل مدير عام دائرة صحة الديوانية عامر محسن الخزاعي تم تشكيل فريق طبي استشاري ضم اختصاصات طبية مختلفة للإشراف على وضع المريض ومتابعته باستمرار ويبذل الفريق جهوداً استثنائية لإنقاذ حياته وتقديم كل ما هو مطلوب".