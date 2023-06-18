فنانة مصرية تفجّر مفاجأة: ارتبطت برجل عراقي من أقارب صدام حسين

وقالت غادة إبراهيم في تصريحات متلفزة: "اتفقنا على الجواز وراح قال لمراته كان متجوز وعنده ولد وكان قريب صدام حسين من تكريت، كان بيشتغل في السفارة في مصر وبلغ الخارجية أنه هيتجوز وأنا كنت لسه بعمل إعلانات وأدوار بسيطة مكنتش لسه احترفت، وفي أقل من أسبوع اتفقنا على كل حاجة".وأضافت الفنانة غادة إبراهيم "فجأة لقيته اتنقل، مراته كلمت العيلة، مكملش مدته هنا، كان شخص كريم جدا وجابلي هدايا ألماظ ودهب، ولما سافر سابلي عربيته وعملي تنازل عنها".وأكملت: "لما سافر كنا بنتواصل وجاب توأم وسماهم غادة وعلي".يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة غادة إبراهيم مشاركتها في مسرحية "ليلة إسكندراني" مع وزارة الثقافة المصرية مع الفنان أحمد ماهر، بالإضافة إلى المسلسل الإذاعي "عروس النيل" على محطة إذاعة الشرق الأوسط والبرنامج العام والذي تم بثه رمضان 2021.