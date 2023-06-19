أحمد العوضي يقرر الانفصال عن ياسمين عبد العزيز بأعمال رمضان 2024.. اليك التفاصيل

أحمد العوضي يتحدث عن التعاون مع ياسمين عبد العزيز مجدداًوأوضح أحمد العوضي أنه قرر الانفصال عن ياسمين عبد العزيز في موسم دراما رمضان 2024، بعد أن جمعته 3 أعمال درامية من بينهم عملان في موسمين متتاليين.وأشار خلال لقاء له في موقع القاهرة 24 المحلي، أن قراره بالانفصال عن ياسمين عبد العزيز لا يعنيه أنه لا يمكن التعاون معها مجدداً على الإطلاق في أي عمل فني، مشيراً إلى أن هذا الموسم قرر كل منهم خوض التجربة منفرداً.وحول تفاصيل مسلسله القادم في رمضان 2024، أوضح أنه سيحمل طابعاً شعبياً، وسيستمر في التعاون مع شركة سينرجي للإنتاج.وكان أحمد العوضي تحدث عن أن العمل مع ياسمين عبد العزيز ممتع بالنسبة له للغاية، مؤكداً أنه سيكرر هذه التجربة لكن بعد فترة من الوقت.أحمد العوضي يكشف سبب عدم العمل مع ياسمين عبد العزيزوعلق العوضي قائلاً: "التعاون مع ياسمين عبدالعزيز مريح وممتع وفي كيميا بينا أن شاء الله نكرر التجربة مرة كمان ولكن مش في الوقت الحالي".أما عن أعمالهم المشتركة فقال أحمد العوضي: "تعاونا يتوقف على المواضيع التي تأتي لنا، ولم نأخذ القرار بأن نكون ثنائيا، لكن خضنا تجربة ضرب نار بسبب نجاح (اللي ملوش كبير)، وممكن السنة الجاية كل واحد يشتغل لوحده".وحول علاقته بياسمين عبد العزيز، علق أحمد العوضي: ""مش بنبسط لما ياسمين تبعد عني، بس لما بتسافر أو كدا ببقى شوية قاعد براحتي، ومفيش حد معايا بشغل التليفزيون براحتي أو بعلي الصوت براحتي، ومافيش حد أنا خايف على مضايقته".يذكر أن بداية تعاون أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز كانت في مسلسل لآخر نفس الذي عرض في موسم دراما رمضان 2019، وبعد زواجهما اشتركا معاً في مسلسل اللي مالوش كبير الذي حقق نجاحاً كبيراً، وقدما معاً خلال موسم دراما رمضان 2023 مسلسل ضرب نار