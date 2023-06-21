شبيه كاظم الساهر يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

السومرية نيوز – فن وثقافة



تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصوره لشبيه الفنان العراقي كاظم الساهر الجمهور، خلال الساعات القليلة الماضية بعد تداول.

وظهر شبيه كاظم الساهر، أو كما أطلق عليه بعض المتابعين لقب "القيصر المزيف" في فيديو انتشر بقوة وهو يقف على مسرح ويغني بصوت يشبه صوت الفنان كاظم الأغنية الشهيرة: "ماتت بمحراب عينيك ابتهالاتي واستسلمت لرياح اليأس راياتي"، حتى اختلطت الأمور على المتابعين لعدم التفريق بين الأصل والتقليد.