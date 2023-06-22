"بيت الدراما" في الناصرية.. مشروع إبداعي واعد يُنعش الشاشة العراقية

وذكر مكتب الغزي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل نخبة من الفنانين وابطال الدراما العراقية، حيث ناقش معهم مقترحا تقدموا به لتأسيس مركز فني باسم ( بيت الدراما ) في الناصرية".وخاطب الغزي الفنانين قائلا، "نأمل أن يكون هذا البيت النواة لانتاج دراما عراقية جديدة تنقل الصورة الحقيقية المشرقة للمجتمع العراقي ومحو الصورة السلبية الخاطئة المتداولة في عدد من الاعمال الدرامية عن ابناء الجنوب والتي تركز على الجوانب السلبية لدى المجتمع ولا سيما الشباب والجيل الجديد".واعرب عن امله بأن "يكون مركز ( بيت الدراما ) نواة لخلق دراما عراقية جديدة تبدأ من ذي قار بما تمتلكه من طاقات واعدة في مجالات الفن والابداع"، مشيرا الى أن "بيت الدراما سينطلق من ذي قار باعمال فنية لنقل الصورة المشرقة لمحافظة ذي قار باعراف مجتمعها وتقاليدها الاصيلة".ورافق المحافظ، وفق البيان، الفنانين الضيوف "بجولة لعدد من الاماكن الثقافية شملت قصر الثقافة والمركز الثقافي في الناصرية لتكون منطلقاً لهذا البيت الثقافي الجديد الذي سيضيف للمحافظة الكثير".