حادث مروع يودي بحياة فنانة مصرية

ولحقت ياسمين بشاب كان قد لقي مصرعه إثر انقلاب سيارة ملاكي تقلهما بأحد الشوارع في التجمع الأول.وانقلبت السيارة وبداخلها ياسمين أيمن والشاب عدة مرات، ما أسفر الحادث عن مصرعهما.وأمر مدير أمن القاهرة، اللواء أشرف الجندي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.وكشفت المعاينة الأولية أن عجلة القيادة اختلت بيد الفنانة الشابة بسبب السرعة الزائدة، ما تسبب في انقلاب السيارة عدة مرات لمسافة طويلة ثم اصطدامها بالأشجار والرصيف.وشاركت ياسمين أيمن في النسخة الأخيرة من برنامج "الدوم" في فئة الفن التشكيلي.